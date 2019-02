Newco Alitalia | Di Maio ai sindacati | ministero e Fs avranno oltre 50%

Alitalia - Di Maio : 'Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella Newco' : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto ...

Alitalia - Di Maio : 'Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella Newco' : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto ...

Alitalia - Di Maio : «Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella Newco» : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo...

Alitalia - incontro Di Maio-sindacati : Stato anche oltre il 15% della Newco : ROMA - Uno Stato ben piantato nella nuova Alitalia con una partecipazione simile a quella oggi in mano ai cugini francesi. Luigi Di Maio incontra i sindacati per fare il punto sulla trattativa in ...

Alitalia : nella Newco di FS entra il Tesoro con il 18% : La quota di partecipazione del Ministero dell'Economia dovrebbe ammontare invece a circa il 18% del capitale secondo quanto riporta oggi Repubblica. Il leader Cgil Maurizio Landini , preoccupato ...

Alitalia - giovedì atteso l’incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per entrare nella Newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...