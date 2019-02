Molestie | Ryan Adams sotto accusa | tra le vittime anche una minorenne

Ryan Adams accusato di Molestie sessuali in un’inchiesta del New York Times - la risposta : “Dettagli fuorvianti” : Un'inchiesta del New York Times ha dipinto un Ryan Adams accusato di molestie sessuali da sette donne, più una minorenne. Il lungo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio e ha descritto un presunto lato oscuro del cantautore statunitense, che dietro la sensibilità espressa nei suoi brani e nelle interviste nasconderebbe una parte diabolica in grado di distruggere la personalità e la carriera delle persone. Adams, secondo le testimonianze ...