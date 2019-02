Flotte - La nostra intervista a Stefano Gavioli SsangYong

Flotte - La nostra intervista a Vincenzo Varriale (Nissan) : Nel corso del 2018 la Nissan ha immatricolato in Italia 54.606 auto, con un calo del 12,94% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari al2,86% (dati Unrae). Ecco la nostra intervista a Vincenzo Varriale, direttore vendite della Nissan Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Alla Nissan abbiamo previsto importanti aggiornamenti nella nostra gamma a favore della nostra ...

Flotte - La nostra intervista a Jose Ebenezer (Mahindra) : Nel corso del 2018 la Mahindra ha immatricolato in Italia 900 vetture, con una crescita del 218,02% rispetto allanno precedente e una quota pari allo 0,05% del mercato. Ecco la nostra intervista a Jose Ebenezer, chief operating officer della Mahindra Europe.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Nel corso del primo trimestre lanceremo il refresh della XUV500, anche nella versione ...

Flotte - La nostra intervista a Luca Libra (Honda) : Nel corso del 2018, la Honda ha immatricolato in Italia 8.859 vetture, con un calo del 10,29% sul 2017 e una quota di mercato pari allo 0,46%; ecco la nostra intervista a Luca Libra, dealer & business development department manager automobile division della Honda Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La nuova Honda Civic nella motorizzazione diesel, disponibile anche con ...

Flotte - La nostra intervista a Massimiliano Loconzolo (Toyota) : Nel corso del 2018, la Toyota ha immatricolato in Italia 87.833 vetture, con una crescita del 3,04% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari al 4,6%; a queste si sono aggiunte 3.974 Lexus (-0,72% sul 2017, quota pari allo 0,21%). Ecco la nostra intervista a Massimiliano Loconzolo, fleet & used senior manager della Toyota Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel ...

Flotte - La nostra intervista a Giovanni Raccagni (Suzuki) : Nel corso del 2018, la Suzuki ha immatricolato in Italia 32.939 vetture, con una crescita del 5,94% sullanno precedente e una quota di mercato pari all1,72% (dati Unrae). Ecco la nostra intervista a Giovanni Raccagni, coordinatore Flotte della Suzuki Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Nel 2019 offriremo alla clientela business due nuove motorizzazioni per il modello Vitara, ...

Flotte - La nostra intervista a Francesco Romersi (Jaguar Land Rover) : Nel corso del 2018, la Jaguar ha immatricolato in Italia 9.257 vetture, con una crescita del 74,13% rispetto allanno precedente e una quota pari allo 0,48% del mercato; la Land Rover, 17.356 vetture, con una flessione del 7,07% e una quota dello 0,91%. Ecco la nostra intervista a Francesco Romersi, corporate sales manager della Jaguar Land Rover Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel ...

Flotte - La nostra intervista a Marone Vallesi (Hyundai) : Nel corso del 2019, la Hyundai ha immatricolato in Italia 53.445 vetture, con una flessione del 9,31% rispetto allanno precedente e una quota pari al 2,8% del mercato (dati Unrae). Ecco la nostra intervista a Marone Vallesi, sales director della Hyundai Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La gamma della Hyundai si è rinnovata profondamente negli ultimi tempi: Tucson, Santa Fe ...

Flotte - La nostra intervista a Stefano Gavioli (Mitsubishi) : Nel corso del 2019, la Mitsubishi ha immatricolato in Italia 6.008 vetture, con un incremento del 60% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari allo 0,31%. Ecco la nostra intervista a Stefano Gavioli, Fleet & corporate sales director della Koelliker per la Mitsubishi.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Sicuramente larrivo dellOutlander Phev model year 2019: questa ...

Flotte - La nostra intervista a Pierantonio Vianello (Seat) : Nel corso del 2019, la Seat ha immatricolato in Italia19.951 vetture, con una crescita del 13,82% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari all1,04% (dati Unrae). Ecco la nostra intervista al direttore della Seat Italia, Pierantonio Vianello.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Sicuramente il 2019 sarà un anno pieno di novità per la Seat nellambito delle Flotte e i ...

Flotte - La nostra intervista ad Alberto Esposito (Mazda) : Nel corso del 2018, la Mazda ha immatricolato in Italia10.866 vetture, con una crescita del 3,19% sullanno precedente e una quota di mercato dello 0,57% (dati Unrae): ecco la nostra intervista al fleet & remarketing manager della casa Alberto Esposito.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Il 2019 si preannuncia come un anno ricco di novità per la Mazda, sia in generale sia in ...

Flotte - La nostra intervista a Fabio Flori (Volvo) : Nel corso del 2019, la Volvo ha immatricolato in Italia 19.075 vetture, con una crescita 12,4% rispetto allanno precedente e una quota di mercato dell1%. Ecco la nostra intervista a Fabio Flori, corporate sales manager della Volvo Car Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Sicuramente la nuova Volvo V60, da poco introdotta nel nostro mercato: ci aspettiamo diventi una ...

Flotte - La nostra intervista a Marco Monetti (Infiniti) : Nel corso del 2019, la Infiniti ha immatricolato nel nostro Paese 600 vetture, pari a una quota di mercato dello 0,003% (dati Unrae): ecco la nostra intervista al responsabile Flotte della Infiniti Italia Marco Monetti.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Nel 2019 lanceremo linnovativa QX50, che catturerà i clienti del segmento crossover/Suv premium e la Q50 model year 2019 che ...

Flotte - La nostra intervista a Fabrizio Piastra (Renault) : Nel corso del 2018, la Renault ha immatricolato in Italia 125.154 vetture, con un calo del 6,4% rispetto allanno precedente e una quota di mercato del 6,55% che la colloca al quarto posto tra i costruttori, alle spalle di Fiat, Volkswagen e Ford. Ecco la nostra intervista a Fabrizio Piastra, direttore vendite Flotte della Renault Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019? Il 2019 ...

Flotte - La nostra intervista a Marco Dainese (Maserati) : Nel corso del 2018, la Maserati ha immatricolato in Italia 2.762 vetture, in calo del 5,35% rispetto allanno precedente, con una quota di mercato dello 0,14; ecco la nostra intervista a Marco Dainese, head of corporate sales & remarketing della Casa del Tridente.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La Maserati ha recentemente presentato la nuova gamma prodotto model year 19, ...