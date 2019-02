Eventi a L' Aquila | weekend dal 15 al 17 febbraio

Eventi a L'Aquila : weekend dall'8 al 10 febbraio : L'Aquila Al centro degli appuntamenti del secondo weekend di febbraio, nelL'Aquilano, ci sono gli sport invernali , ricordiamo che in zona sono aperti tutti gli impianti sciistici , , gli spettacoli teatrali e le tante serate disco. Per quanto riguarda i cinema e la programmazione nelle sale d'Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli Eventi che vi segnaliamo si ...