Alla ricerca dell’anima

Aids - nuove speranze dAlla ricerca italiana : Passi avanti contro l'Aids grazie a una ricerca tutta italiana. Il vaccino Tat, soministrato a pazienti in terapia antiretrovirale, riesce a ridurre del 90% il virus latente, quello finora ...

D'Acunto (CNR) : 'Il rilancio dell’economia in Italia passa dAlla ricerca avanzata' : I paesi più avanzati nel mondo finanziano la ricerca perché questa sia di traino per produzioni industriali altamente innovative. Purtroppo l’Italia da oltre tre decenni paga la mancanza di una politica industriale adeguata. Questa mancanza ha avuto come conseguenza un settore produttivo formato da piccole e medie imprese (PMI) che non sono in grado di sviluppare ricerca in modo autonomo. Non solo non siamo usciti dalla crisi del 2008, ma gli ...

La madre di Lorenzo Farinelli : "Mi diceva sempre : 'Voglio vivere'. I soldi per curarlo li doneremo Alla ricerca" : Lorenzo Farinelli, 34 anni, era un medico con la passione per il teatro, ma con un male difficile da sconfiggere. Il suo tumore, denominato linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, si era dimostrato resistente alla lunga cura della chemio. Da qui inizia la corsa di Lorenzo per una raccolta fondi con l'obiettivo di volare in America per provare una cura sperimentale, la Car-T. Il suo appello è diventato virale e sono stati racconti ...

Medico ucciso dal cancro - l'ultimo regalo di Lorenzo : “Alla ricerca i soldi raccolti per curarlo” : La morte del 34enne marchigiano non ha fermato la solidarietà degli italiani. Le donazioni infatti continuano ad arrivare. E mentre Ancona si prepara a dargli l'ultimo saluto, si pensa a come destinare i soldi raccolti (oltre 600mila euro). La madre Amalia: "Mi diceva che voleva aiutare chi sta male".Continua a leggere

Gli orsi polari stanno invadendo le città - Alla ricerca disperata di cibo : una situazione 'insostenibile' : I cambiamenti climatici riscaldano le zone artiche ad una velocità doppia di quanto facciano altrove nel mondo: questo renderà la situazione sempre più drammatica con conseguenze per gli animali, per ...

Il commissario Montalbano - riassunto 1^ episodio : Alla ricerca dell'assassino di Elena : Lunedì 11 febbraio è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata del nuovo ciclo di episodi dedicati alle indagini e alle vicissitudini del "commissario Montalbano". La fiction con Luca Zingaretti ritorna sulla rete ammiraglia per festeggiare i suoi vent'anni di messa in onda. Era il lontano 1999, infatti, quando la Rai decise di portare sul grande schermo uno dei personaggi più interessanti della letteratura italiana creato dalla ...

Mondiali sci alpino 2019 - Paris e Innerhofer Alla ricerca del riscatto in combinata : Domani ai Mondiali di sci alpino di Are tocca alla combinata maschile. Occasione di riscatto per Dominik Paris e Christof Innerhofer dopo la delusione della discesa libera disputata sabato. Innerhofer ...

Mondiali di sci - Goggia Alla ricerca della Libera da tris : «Già felice così - mi guiderà l'istinto » : La suggestione è enorme, nella caccia alla «trinità» della Libera nel giorno in cui Lindsey Vonn saluterà tutti : l'oro iridato dopo quello ai Giochi e la Coppa del mondo della disciplina? Vale la ...

Sanremo 2019 - Arisa massacrata nel programma dell’amica Balivo : “Alla disperata ricerca di un’identità” : Arisa e Rosanna Cancellieri Dagli amici mi guardi Dio, che ai nemici ci penso io. Bisognerebbe ricordarlo ad Arisa, che ieri ha passato il classico “brutto quarto d’ora” in diretta su Rai 1, mentre era in collegamento con Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, da lei stessa definita in apertura “un’amica“. Vieni da Me: Arisa, in collegamento da Sanremo, sotto attacco La cantante era davanti al ...

Simone Cristicchi presenta Abbi cura di me e il documentario Happy Next - Alla ricerca dei motivi della felicità (video) : Tra le sorprese di questo Festival di Sanremo, un posto d'onore va a Simone Cristicchi, in gara tra i 24 Campioni con il brano Abbi cura di me, contenuto nell'omonimo album in uscita domani, venerdì 8 febbraio. Il primo greatest hits di Simone Cristicchi contiene le sue canzoni più celebri e due inediti, tra i quali il brano sanremese Abbi cura di me che domani proporrà in duetto con Ermal Meta. Ricambiando il favore dello scorso anno - ...

Mercato NBA – Portland Trail Blazers Alla ricerca di Nikola Mirotic : sul piatto Moe Harkless e una scelta : I Portland Trail Blazers vogliosi di puntellare il roster prima della scadenza della trade deadline: si punta Nikola Mirotic in uscita dai Pelicans Dopo aver acquisito Rodney Hood dai Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers sono alla ricerca di qualche altro giocatore per puntellare il roster in vista della chiusura delle trattative, prevista questa sera alle ore 21 italiane. Il profilo individuato sarebbe quello di Nikola Mirotic, ...

Formula 1 - Liberty Media è Alla ricerca di soci : Liberty Media, il colosso statunitense guidato da John Malone, potrebbe presto aprire il capitale della Formula 1 a nuovi soci, se non addirittura arrivare a cedere la società che controlla il circus delle quattro ruote. Come riporta “Milano Finanza”, l’indiscrezione circola a meno di tre anni da quando Liberty Media si accordò con gli allora […] L'articolo Formula 1, Liberty Media è alla ricerca di soci è stato realizzato da Calcio e ...

Alla ricerca dei “mattoni” primordiali della vita : Alma scopre “firma” organica attorno a una giovane stella : Scovare forme di vita nell’Universo è da sempre una delle principali sfide dell’astronomia. Mentre gli scienziati continuano a trovare nuovi esopianeti potenzialmente abitabili – spiega Global Science – prosegue anche la ricerca nel cosmo dei “mattoni” primordiali della vita: molecole organiche che, sebbene non ancora strutturate per formare esseri viventi come li conosciamo, possono indicarci i luoghi dello spazio vicini e lontani ...

