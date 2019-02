Alberto Sironi svela i dettagli su Montalbano

ilgiornale

: RT @Unomattina: Cosa c'è dietro il grande successo di @MontalbanoRai ? 'Forse ha contribuito anche il fatto che è stato realizzato dalla st… - Valenti93795289 : RT @Unomattina: Cosa c'è dietro il grande successo di @MontalbanoRai ? 'Forse ha contribuito anche il fatto che è stato realizzato dalla st… - Valedance11 : RT @Unomattina: Cosa c'è dietro il grande successo di @MontalbanoRai ? 'Forse ha contribuito anche il fatto che è stato realizzato dalla st… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) 'Luca Zingaretti per il ruolo diè stata una scelta tutta mia. Provinai tre attori per quel ruolo, ma degli altri due non dirò mai il nome. Uno, molto bravo, non poté venire perché la ...