Serie C | buon punto della Juventus U23 ad Arezzo | 1-1 | in gol Mavididi

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : rimborso Serie O - P - Q e interessi spettanti : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso serie O, P, Q e interessi spettanti interessi spettanti Buoni fruttiferi postali Nei primi mesi del 2019 stanno scadendo, se non sono già scaduti, molti Buoni fruttiferi delle serie O, P e Q. Per questi Buoni fruttiferi Poste Italiane si rifiuta di riconoscere ai risparmiatori che li hanno sottoscritti i rendimenti indicati dalle tabelle Poste sul retro. Buoni fruttiferi: la modifica ...

Basket - i migliori italiani della 17a giornata di Serie A. Sugli scudi gli azzurri di Brescia - buoni segnali da Brooks - Fontecchio e Candi : giornata con diversi buoni segnali dai giocatori italiani, l’appena trascorsa diciassettesima del campionato di Serie A 2018-2019. Anche se non ci sono state prestazioni stratosferiche, quello che fa piacere è come ci sia stata una costanza in ruoli di valido contributo alle varie cause presenti nella massima Serie. Il migliore di giornata, in realtà, italiano lo è diventato per matrimonio, con cui s’è anche guadagnato l’onore ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali Serie P e Q uniformati. Il rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il rimborso rimborso buoni fruttiferi P e Q, quando è uguale I titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Settanta-Ottanta si trovano spesso costretti a ricorrere ad assistenza legale nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Il rimborso degli interessi dimezzato sui buoni, che contrasta le aspettative dei clienti in buona fede, i quali si aspettano invece una ...

Serie C - si conclude il contest ‘il buono del gelato’ : partecipa Cristiana Capotondi : Si conclude, il prossimo 22 gennaio, il contest “Il buono del gelato”, che ha coinvolto nel corso dei play off di Lega Pro due tra le “passioni” più diffuse tra gli italiani, il calcio e il gelato. Martedì 22 gennaio alle ore 16, infatti, verrà consegnata la somma raccolta dal progetto, tramite l’adesione di oltre trenta gelatieri sul territorio nazionale che hanno devoluto la loro quota di partecipazione al contest per la creazione del ...

10 buoni motivi per seguire la Serie A : Christmas Edition : Quante volte avrete sentito la frase: “La Serie A sta perdendo interesse” o “La Premier League è parecchio più bella”? Pensi che il campionato sia chiuso e che non valga la pena seguirla? Ecco 10 buoni motivi natalizi per continuare a seguirla!QUAGLIARELLA CAPOCANNONIERE – Nell’anno dell’esplosione di Piatek, dell’arrivo di CR7, Fabio Quagliarella sta conquistando le copertine legate alle sue prestazioni, condite a fior di gol. Abbiamo un ...

Buon Natale - gli auguri delle squadre di Serie A : Barbe, berretti, maglioni e foto sotto l'albero. I protagonisti della Serie A affrontano così il Boxing Day di campionato. Ma ad alcuni di loro i regali li ha portati Sky...

Serie B - Benevento-Crotone 3-0 : Insigne - Coda e Buonaiuto travolgono Oddo : I calabresi sprecano il gol della bandiera con Nalini , che supera Montipò e poi calcia sull'esterno della rete Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B Benevento Crotone Cronaca Tutte le ...

Serie B - troppo Benevento per il Crotone : Insigne - Coda e Buonaiuto stendono i calabresi [GALLERY] : 1/22 Cafaro/LaPresse ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : buona prova complessiva degli italiani - segnali importanti dai giovani : Tredici italiani sono saliti sul podio a Roma, nella terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Una manifestazione che ha visto oltre 600 arcieri sfidarsi nella location della Fiera di Roma e in cui i nostri portacolori sono riusciti ad essere protagonisti in tutte e quattro le specialità presenti. Il bilancio complessivo per l’Italia è quindi positivo, con risultati particolarmente importanti a livello giovanile. Nelle ...

Serie B - buona la prima per Padalino : il Foggia vince 3-1 [GALLERY] : 1/23 Donato Fasano/Lapresse ...