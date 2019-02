Nintendo Direct | Fire Emblem Tree Houses disponibile su Switch dal 26 luglio

Durante il suo ultimo Direct - Nintendo annuncia il remake di The Legend of Zelda : Link's Awakening per Switch : Durante il suo Direct, Nintendo ha annunciato il remake del classico per Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Nel trailer possiamo ammirare l'opening del titolo originale opportunamente modificata, oltre ad alcune sezioni di gameplay che mostrano un mondo di gioco (anche nemici e personaggi) interamente realizzato in 3D ed una telecamera con visuale dall'alto. A prima vista sembra che lo stile ...

Annunciata la data del prossimo Nintendo Direct : Del prossimo Nintendo Direct se ne era già parlato qualche giorno fa, ma Nintendo non aveva comunicato in via ufficiale quando sarebbe andata in onda la trasmissione.Ora, attraverso un comunicato stampa, apprendiamo che "alle ore 23:00 di mercoledì 13 febbraio andrà in onda un nuovo Nintendo Direct, con 35 minuti di informazioni sui prossimi titoli per Nintendo Switch, inclusi nuovi dettagli su Fire Emblem: Three Houses"."Sarà possibile seguire ...

Notizie su Metroid Prime Trilogy e Super Mario Maker 2 nel prossimo Nintendo Direct? : In occasione del prossimo Nintendo Direct potremmo avere interessanti Notizie riguardo Metroid Prime Trilogy e Super Mario Maker 2, riporta VG247.Stando ad alcune indiscrezioni non meglio confermate, il prossimo Nintendo Direct sarà trasmesso mercoledì 13 febbraio, e potrebbe portare annunci molto attesi. Un insider di Nintendo riporta infatti che in occasione del direct si aspetta di sentir parlare di Metroid Prime Trilogy per Switch, per cui ...

Secondo delle indiscrezioni la prossima settimana avremo un Nintendo Direct : L'ultimo Nintendo Direct lo abbiamo avuto lo scorso settembre, e a causa di una certa incertezza sull'uscita di alcuni titoli per Nintendo Switch, i fan della grande N sono decisamente trepidanti di sapere quando potranno avere delle ulteriori novità sui loro giochi preferiti.Ebbene, come riporta Nintendoeverything, stando ad alcune voci di corridoio sembra che il prossimo Direct sia in programma per il 13 febbraio.La fonte di tale indiscrezione ...