Sindacati e Confindustria chiedono più trivelle e crescita industriale Gli

Trivelle - Sindacati e Confindustria contro il blocco. Ambientalisti : ‘Mistificazione’. E spunta sentenza che annulla risarcimenti : Da una parte le aziende e i sindacati del settore oil&gas che si uniscono alla manifestazione nazionale dei sindacati ‘Futuro al lavoro’, a Roma, per protestare (con il sostegno anomalo di Confindustria ) soprattutto contro l’emendamento inserito nel dl Semplificazione che blocca per 18 mesi le attività di ricerca degli idrocarburi. Dall’altro Greenpeace, Legambiente e WWF che ritengono una “battaglia di retroguardia a spese del Paese” quella ...

Ambientalisti contro Sindacati e Confindustria : "Il pianeta è a rischio e loro scendono in piazza per il petrolio" : "Gli scienziati avvertono: i cambiamenti climatici prodotti dall'impiego di idrocarburi stanno distruggendo il pianeta. Intanto, però, il 9 febbraio Confindustria e le categorie di settore dei sindacati confederali manifesteranno per l'economia fossile, per il 'business as usual' in difesa di un modello di sviluppo insostenibile. Una battaglia di retroguardia che fa male alla stessa economia del paese". La manifestazione di Cgil, Cisl e ...