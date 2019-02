Olimpia Milano | caso squalifica Nunnally | ipotesi soffiata da parte di un dirigente di

LIVE Olimpia Milano-Pesaro basket - Serie A 2019 in DIRETTA : meneghini per tornare alla vittoria dopo il ko a tavolino : Appuntamento alle 18:15 per Milano-Pesaro, match valido per la 19ma giornata della Serie A di basket. Sul parquet del Mediolanum Forum l’Olimpia vorrà riscattare la sconfitta a tavolino subita la settimana scorsa contro Pistoia per via dell’utilizzo del neo-acquisto Nunnally, il quale avrebbe dovuto, invece, scontare una squalifica molto datata e risalente al periodo avellinese della propria carriera. Il cestista americano, tagliato ...

Il tesoro delle Olimpiadi : ogni giorno a Milano oltre 40 mila visitatori : A riferirlo in commissione consiliare è stata ieri l'assessore allo Sport, Roberta Guaineri: «Per l'organizzazione e la gestione della sicurezza della manifestazione olimpica - ha rivelato - il ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 90-78 : Olimpia Milano-Darussafaka, la cronaca Milano comincia un po' leggera nei primi due possessi, con il Darussafaka che svela ben presto il proprio game plan: palla a Eric per sfruttare l'assenza dei ...

Basket - Eurolega 2019 : terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff : Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria ...

Basket - rigettato il ricorso dell'Olimpia Milano : confermato il 20-0 per Pistoia : Niente da fare per l' Olimpia Milano , che aveva depositato formale ricorso contro la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice Sportivo per la gara contro la OriOra Pistoia perché la squadra di ...

LIVE Olimpia Milano-Darussafaka basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra AX Armani Exchange Olimpia Milano e Darussafaka Istanbul, valevole per la 22esima giornata della regular season di Eurolega. Il gruppo allenato da Simone Pianigiani si rituffa in Europa dopo aver subito una clamorosa sconfitta a tavolino in Campionato a Pistoia per aver schierato il neo-tesserato James Nunnally nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica. La società ...

Olimpia Milano - respinto ricorso per Nunnally : confermato lo 0-20 contro Pistoia : Brutte notizie per l' Olimpia Milano , nella giornata in cui la squadra di coach Pianigiani è impegnata in una delicata sfida di Eurolega contro il Darussafaka. La società campione d'Italia ha ...

Diretta Milano Darussafaka / Streaming video e tv : Olimpia sempre vincente nello scontro - basket Eurolega - : Diretta Milano Darussafaka, Streaming video e tv: l'Olimpia affronta l'ultima squadra della classifica di Eurolega e ha la possibilità di vincere ancora.

LIVE Olimpia Milano-Darussafaka basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : partita da non sbagliare al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra AX Armani Exchange Olimpia Milano e Darussafaka Istanbul, valevole per la 22esima giornata della regular season di Eurolega. Il gruppo allenato da Simone Pianigiani si rituffa in Europa dopo aver subito una clamorosa sconfitta a tavolino in Campionato a Pistoia per aver schierato il neo-tesserato James Nunnally nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica. La società ...

Basket - Serie A : rigettato il ricorso dell’Olimpia Milano sul caso Nunnally : Olimpia Milano, il ricorso in merito al caso Nunnally è stato rigettato dalla Corte Sportiva di appello in data odierna “La Corte Sportiva di Appello, nella seduta odierna, ha rigettato il reclamo della società A|X Armani Exchange Olimpia Milano (avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologazione della gara n.1251 col risultato di 20-0 in favore della società OriOra Pistoia Basket 2000) e ha dichiarato scontata la giornata di ...

Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sta per arrivare il momento del ventiduesimo incontro dell’Olimpia Milano in Eurolega: di fronte, al Mediolanum Forum di Assago, c’è il Darussafaka Istanbul. La formazione di Simone Pianigiani arriva con qualche problema di troppo a questa partita: Arturas Gudaitis ha finito la stagione a causa dell’infortunio occorso contro il Gran Canaria, Kaleb Tarczewski è tuttora assente, Andrea Cinciarini deve fare i conti con un attacco ...

Basket - Eurolega - l'Olimpia Milano contro Darussafaka. Pianigiani : 'Tante assenze - sarà dura' : Milano - Non sarà una partita facile, avverte Simone Pianigiani, La sfida tra l' Olimpia Milano e il Darussafaka per la 22ma giornata di Eurolega, sarà una partita atipica, spiega il coach dell'Armani ...

Per l'Olimpia Milano lo 0-20 è un 'trauma' - : 'Debutto milanese per James Nunnally, 22 punti da primato personale a Gran Canaria, poi l'assaggio italiano a Pistoia, con il 'trauma' dello 0-20 inflitto alla società , che ha presentato ricorso come ...

Basket - Olimpia Milano : arriva la sconfitta a tavolino con Pistoia : TORINO - Brutte notizie in casa Olimpia Milano . La squadra meneghina è stata infatti punita dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino per 20-0 per la sfida di ieri sera valida per la terza ...