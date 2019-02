Mario Rui fuori per una settimana | il Napoli è in emergenza in difesa

Napoli-Sassuolo - formazioni : giocano Ospina - Mario Rui e Ounas : formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo ottavi di finale di Coppa Italia. Ancelotti rimette tra i pali Ospina, a sinistra preferisce Mario Rui a Ghoulam. Coppia centrale di centrocampo Diawara Fabian Ruiz. Sulle ali Callejon e Ounas. Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Ounas; Insigne, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Rog, Allan, Zielinski, Younes, ...

Live Inter-Napoli 0-0 Dentro Ghoulam per Mario Rui : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Probabili formazioni/ Inter Napoli : diretta tv - Miranda e Mario Rui out - Serie A - : Probabili formazioni Inter Napoli: Spalletti ritrova Asamoah dopo il turno di squalifica, Ancelotti potrebbe rilanciare Ospina e Milik dal primo minuto.

Infortunio Mario Rui - il portoghese non convocato per Cagliari : Infortunio Mario Rui – Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affermato come per domani non potrà contare sulle prestazioni di Mario Rui, fermato ieri da una contrattura. Il problema muscolare ha impedito al terzino di allenarsi anche oggi, quindi lo staff tecnico ha deciso di non convocarlo per il match della “Sardegna Arena” contro il Cagliari. È verosimile che Mario Rui rientri ...

Cagliari-Napoli - i convocati di Ancelotti : out Mario Rui e Verdi : Gli uomini di Ancelotti Come annunciato in conferenza stampa, Carlo Ancelotti perde Mario Rui per la trasferta di Cagliari. Oltre al terzino, assente solo il lungodegente Chiriches. Il Napoli ha annunciato la lista dei convocati per il match di domani in Sardegna. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; Difensori: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Luperto; Centrocampista: Diawara, Hamsik, Rog, ...

Pioggia di insulti dopo Liverpool : Mario Rui «chiude» il profilo social : Non è stata la sua miglior partita da quando veste la maglia del Napoli, ma con un avversario come Salah, tra i migliori al mondo, la serata di Mario Rui non poteva essere facile. Il...

Liverpool appluadì Karius - a Napoli insultano Mario Rui : La finale persa col Real “Karius riceve l’applauso di Anfield dopo gli errori di Kiev”. Quegli errori del portiere ex Liverpool costarono proprio ai Reds una Champions League. Fu il Real Madrid, infatti, ad alzare la Coppa nella serata di Kiev lo scorso 26 maggio. “Standing Ovation per il portiere tedesco”. Dopo qualche settimana, il Liverpool, di ritorno ad Anfield, fu travolto dagli applausi dei proprio supporters. Ma per Karius fu una serata ...

Napoli - Mario Rui sul banco degli imputati dopo il ko di Liverpool : La Gazzetta dello Sport punta l'indice contro alcuni azzurri, dopo il ko del Napoli in Champions: 'Hanno deciso i campioni strapagati, come succede spesso a queste quote. Mario Rui , asfaltato dal Faraone, è la ...

Mario Rui se facette trattà da strummolo : Liverpool-Napoli 1-0 – ‘A vedette accussì Che peccato guagliú, che peccato e cche ccollera ajeressera cu ‘o Napule jette ‘ncasa d’’o Liverpul(lo) cu dduje natigge (risultate )a ddispuzizziona e ‘mmece ‘ncappaje dint’ô terzo e pperdette, fove jettato fora dâ Ciampionsa e mmo s’à dd’accuntentà ‘e scennere a gghiucà ‘o turneo ‘e scarto aiurupeo. Ma pe ffoza, pe fforza! Cumme si nun fosseno avaste tutte ‘e cestarielle ca turmentano ‘o ...

Napoli - non basta il cuore. Mario Rui - che sofferenza : Amarissimo Anfield per il Napoli, ma l'eliminazione maturata nell'unica sconfitta, di misura, subita non significa che sia tutto da buttare. il top - La squadra ha saputo lasciare da parte timori ...

A Bergamo abbiamo visto il miglior Mario Rui : Una nuova risposta Mario Rui è un condannato: deve sempre dimostrare qualcosa. Pensateci, pensiamoci: fin dal giorno del suo arrivo a Napoli, per un motivo o per un altro non è mai stato davvero accolto, accettato, dall’ambiente. Prima ha dovuto convivere con la definizione di “acquisto inutile” perché tanto c’era Ghoulam, poi ha dovuto sostituire il miglior Ghoulam di sempre, e l’ha fatto anche bene. Tanto che, ...

Napoli - l’agente di Mario Rui : “Rinnovo? Forse in primavera avrà altre idee” : Mario RUI – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’ottima prova del terzino del Napoli nella sfida di campionato contro l’Atalanta: “Non l’ho proprio sentito dopo la partita perché è andato a rilassarsi, noi siamo di poche parole, non andiamo dietro a ciò che […] L'articolo Napoli, l’agente di Mario Rui: ...

Napoli - Mario Rui recuperato; Albiol ancora a parte : Lunedì c’è Atalanta-Napoli Report dell’allenamento sul sito ufficiale della Ssc Napoli. La squadra di Ancelotti ha lavorato in mattinata in vita del match di lunedì sera contro l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito riscaldamento col pallone. Poi lavoro tecnico tattico con la squadra disposta sulle due metà ...