Juve | CR7 | un inno alla Joya Gol e dedica per Dybala

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 3-0 - segna Piatek : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 2-0 - gol di Paquetà : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Top & flop - Sassuolo-Juve : CR7 show al gol numero 20. Ancora paura in difesa : Ecco i top e i flop della prestazione della Juventus a Reggio Emilia dove ha travolto il Sassuolo 3-0 . TOP CRISTIANO RONALDO - Da Sassuolo a Sassuolo, il gol numero 20 è servito. CR7 aveva ...

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo e +11 sul Napoli. E Cr7 esulta come Dybala : foto|Classifica Milan-Cagliari : le formazioni : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Sassuolo Juventus 0-3. CR7 super - il tabellino del match : Tris della Juventus sul campo del Sassuolo. I bianconeri tornano alla vittoria e allungano sul Napoli. A segno Khedira, Cristiano Ronaldo ed Emre Can. L’ex Liverpool segna dopo 41 secondi dal suo ingresso sul campo di gioco. Grandissima prova di Cristiano Ronaldo, che segna e inventa illuminando il match. Sassuolo Juventus 0-3, il tabellino del […] More

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Sassuolo-Juventus 0-2 : magia di CR7 per il raddoppio : Cristiano Ronaldo ha segnato il secondo gol in Sassuolo-Juventus 0-2, match valido per la 23^ giornata di Serie A. CR7 è stato glaciale nel cuore del secondo tempo, l’attaccante portoghese ha ricevuto al meglio l’assist di Pjanic e davanti al portiere non ha sbagliato. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Sassuolo-Juventus 0-2. VIDEO GOL Cristiano Ronaldo IN Sassuolo-Juventus (0-2): Cristiano Ronaldo tem gol ...

Juventus - Emre Can : 'Sogniamo la Champions - tutti vorrebbero avere CR7 in squadra' : La Juventus, in questi giorni, si sta allenando duramente in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri in questo mese di febbraio sono attesi da molti impegni uno dei quali sarà davvero importantissimo visto che il 20 febbraio per la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in Champions League contro l’Atletico Madrid. Proprio del match europeo ne ha parlato quest’oggi Emre Can ai microfoni di Sky Sport. Il tedesco ha spiegato ...

Juventus-James Rodriguez - il padre : “Buona soluzione - amico di CR7” : JUVENTUS JAMES Rodriguez, sogno bianconero – Juventus e James Rodriguez, un sogno che potrebbe essere qualcosa in più di una semplice suggestione di mercato. Il calciatore colombiano, da due anni al Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid, sta vivendo una stagione difficile e a giugno potrebbe non rientrare più nei piani di Florentino Perez. […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, il padre: “Buona soluzione, amico di CR7” proviene da ...

Effetto CR7 : spettatori a +13% per la Juve in trasferta : Commentando l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in molti hanno sostenuto che l’asso portoghese non avrebbe fatto il bene soltanto della Juventus ma dell’intero calcio italiano. Una delle motivazioni era che CR7 avrebbe fatto riavvicinare i tifosi italiani agli stadi, con risvolti positivi anche dal punto di vista economico. Ma è stato davvero così? Superato da […] L'articolo Effetto CR7: spettatori a +13% per la Juve in trasferta ...

L’impatto di CR7 : +13% di spettatori per la Juve in trasferta : Commentando l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in molti hanno sostenuto che l’asso portoghese non avrebbe fatto il bene soltanto della Juventus ma dell’intero calcio italiano. Una delle motivazioni era che CR7 avrebbe fatto riavvicinare i tifosi italiani agli stadi, con risvolti positivi anche dal punto di vista economico. Ma è stato davvero così? Superato da […] L'articolo L’impatto di CR7: +13% di spettatori per la Juve ...

James Rodriguez Juventus - CR7 chiama. Scambio con Dybala al Bayern? : James Rodriguez Juventus – Secondo quanto riportato da Marca, la dirigenza bianconera avere una nuova tentazione di calciomercato. Si tratterebbe di James Rodriguez, calciatore già contattato telefonicamente dal suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Il trequartista colombiano è in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid. LEGGI ANCHE: Marcelo-Juventus, retroscena Alex […] L'articolo James Rodriguez ...

CR7 brinda a 34 anni. E Juve : “Momento è ottimo” : Oggi non ha segnato uno strabiliante gol in rovesciata ne' vinto un premio internazionale, ma il 5 febbraio e' stato comunque 'il' giorno di Cristiano Ronaldo. CR7 si e' preso ancora una volta la scena, questa volta per il 34/o compleanno, il primo con la maglia della Juventus. I riflettori sono quasi sempre per lui, piu' che mai ora che si avvicina la 'fase calda' della Champions League, quel trofeo che Ronaldo ha vinto 5 volte e che la ...

Juve - venduto il doppio delle maglie con CR7 : i numeri : Il merchandising, poi, ha portato a una vendita raddoppiata delle magliette bianconere, quasi un milione vendute in tutto il mondo, con un guadagno stimato di ben 25 milioni di euro.

Parma - Bruno Alves : 'Rabbia CR7 per il Pallone d'Oro - ecco perché ha scelto la Juve' : E' un orgoglio per tutti nel mondo, soprattutto in Portogallo'. DIFFICOLTA' - 'Il periodo all'inizio dell'Under 21 è stato il più difficile forse per lui. Io sono più vecchio ma lui è arrivato in ...