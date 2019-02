MotoGP | l' Aprilia fa progressi Ma Iannone non si è visto

MotoGP - Scott Redding demolisce Iannone : puntura velenosissima nei confronti del pilota Aprilia : Commentando l’assenza di Iannone in occasione della terza giornata di test, il britannico ha deriso il nuovo pilota dell’Aprilia L’assenza di Andrea Iannone nell’ultima giornata di test a Sepang non è passata inosservata agli occhi di Scott Redding, ex pilota dell’Aprilia e sostituito in questa stagione proprio da ‘The Maniac’. Un boccone troppo amaro da mandare giù per il britannico che, alla ...

MotoGP Aprilia - Espargarò : «Possiamo migliorare» : SEPANG - Aleix Epsargarò è soddisfatto dei risultati della Aprilia al termine della tre giorni di test a Sepang. 'Nei primi due giorni il nostro lavoro si era concentrato sul conoscere la nuova moto e ...

MotoGP Aprilia - Smith : «Ho dato il massimo» : SEPANG - Grande entusiasmo per Bradley Smith, al termine della tre giorni di test della MotoGp a Sepang. 'Sono stati dei test molto interessanti. I ragazzi di Aprilia hanno migliorato la RS-GP e credo ...

MotoGP – Test Sepang - Iannone non ce la fa : il pilota Aprilia salta la terza giornata di lavoro : Un’infezione ferma Andrea Iannone: il campione di Vasto rinuncia alla terza e ultima giornata di Test a Sepang, al suo posto per l’Aprilia c’è Bradley Smith E’ in corso in Malesia la terza e ultima giornata della prima sessione invernale di Test di MotoGp del 2019, dopo quelle effettuate lo scorso anno al termine della stagione 2018. I piloti sono in pista a Sepang per mettere a punto alcuni importanti dettagli ...

MotoGP - l’Aprilia sogna il clamoroso colpo con Rivola : il nuovo AD apre al possibile arrivo di Valentino Rossi : Il nuovo ad della Casa di Noale ha parlato della sua nuova avventura, soffermandosi anche sulla possibilità di ingaggiare Valentino Rossi Terminata l’esperienza in Ferrari alla guida dell’Academy, Massimo Rivola ha deciso di accettare la proposta dell’Aprilia, diventando così il nuovo amministratore delegato della Casa di Noale. Lapresse/Photo4 Un ruolo importante e profondamente diverso rispetto a quello ricoperto fino a ...

MotoGP Aprilia - Espargaro : «Per Lorenzo sarà impossibile battere Marquez» : ROMA - Per Jorge Lorenzo sarà impossibile battere Marc Marquez guidando la sua stessa moto. È quanto sostiene il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro, intervistato da Sky Sport: ' Sono entrambi fortissimi, ma secondo me Marquez è a un livello superiore. La Honda è casa sua e lui ha contribuito a creare quella moto, sarà impossibile batterlo con quella '. STAGIONE 2019 ...

MotoGP Aprilia - Rivola : «Dobbiamo ritrovare il passo di un tempo» : ROMA - Massimo Rivola ha accettato una grande sfida dopo aver speso 21 anni della sua vita in F1: è passato dalla Ferrari DriverAcademy in MotoGp, dove è diventato il nuovo amministratore delegato e ...

MotoGP - Massimo Rivola passa dalla Ferrari a Aprilia : In Minardi e Ferrari ho vissuto gli estremi, ma la competenza che ho visto a Noale mi fa essere fiducioso - ha dichiarato Massimo Rivola a 'La Gazzetta dello Sport -. Qui posso e devo fare la ...

MotoGP - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

Dalla F1 alla MotoGP : Massimo Rivola AD Aprilia Racing : Quando un amico da sempre raggiunge un obiettivo importante è gioia allo stato puro! E’ il caso di Massimo Rivola, che dal 7 gennaio 2019 assumerà la carica di Amministratore Delegato di Aprilia Racing, come da comunicato del Gruppo Piaggio. Quarantasette anni, laureato in economia, appassionato di moto e del brand Aprilia, Massimo Rivola ha […] L'articolo Dalla F1 alla MotoGP: Massimo Rivola AD Aprilia Racing sembra essere il primo ...

MotoGP - in Aprilia arriva Rivola dalla Ferrari : Sarà Massimo Rivola , già direttore sportivo di Ferrari, il nuovo amministratore di Aprilia Racing verso la nuova stagione della MotoGP. Il manager 47enne è "appassionato di moto e del brand Aprilia" ...

MotoGP - l’Aprilia ufficializza l’arrivo di Massimo Rivola : l’ex Ferrari è il nuovo AD del team di Noale : L’Aprilia ha ufficializzato questa mattina l’arrivo in squadra di Massimo Rivola, che assumerà l’incarico di amministratore delegato Adesso c’è anche l’ufficialità, Massimo Rivola è il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia. La Casa di Noale lo ha ufficializzato questa mattina, pubblicando un comunicato sul proprio sito. LaPresse/Photo4 Chiuso dunque il capitolo in Ferrari, Rivola adesso è pronto ad ...

MotoGP - Iannone highlander : “ho il piede gonfio e dolore al ginocchio - ma l’Aprilia mi dà buone sensazioni” : Il pilota dell’Aprilia ha riportato qualche acciacco dopo la caduta, parlando però in termini positivi della moto e del suo comportamento Andrea Iannone sembra già essersi preso l’Aprilia, i risultati dei test di Jerez lo stanno confermando. Il feeling del pilota italiano con la moto cresce di giorno in giorno, un fattore importante in vista della prossima stagione: “ancora non riesco a spingere e ad andare al 100%, ...