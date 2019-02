Lite choc con un amico del figlio | 59enne preso a calci | batte la testa e muore

Dopo Lite sale in auto - travolge 27enne e lo uccide : choc a Scauri : Un uomo è stato investito e ucciso a Scauri. Il malcapitato stava camminando sul marciapiede di via Antonio Sebastiani, quando - davanti alle vetrine del negozio Sotto Zero - è stato...

Dopo Lite sale in auto - lo travolge e lo uccide : choc a Scauri : Un uomo è stato investito e ucciso a Scauri. Il malcapitato stava camminando sul marciapiede di via Antonio Sebastiani, quando - davanti alle vetrine del negozio Sotto Zero - è stato travolto dall'...