Elezioni regionali in Abruzzo | spoglio in corso | Instant poll | centrodestra in

Elezioni regionali : Instant Poll - Vittoria Netta del Centrodestra e crollo M5S : L'Aquila - Si profila una Vittoria Netta del Centrodestra nelle Elezioni Regionali in Abruzzo: gli instan Poll sulle intenzioni di voto diffusi dalla Rai alla chiusura delle urne danno Marco Marsilio in netto vantaggio con il 43% (forchetta tra 41 e 45) delle preferenze, seguito da Giovanni Legnini e la coalizione di centrosinistra con il 32% (tra il 30 e il 34) e solo al 24% (tra 22 e 26) il candidato pentastellato Sara ...

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : i primi exit poll : Seggi chiusi in Abruzzo: sono stati diffusi i primi instant poll: al primo posto ci sarebbe il centrodestra con Marco Marsilio, che oscillerebbe tra il 41-45%; il centrosinistra con Giovanni Legnini sarebbe secondo, con il 30-34%. Al terzo posto ci sarebbe invece il candidato del M5S, Sara Marcozzi, che secondo la rilevazione è al 22-26%.Continua a leggere

Abruzzo - chiusi i seggi per le Elezioni Regionali : chiusi i seggi in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente della Giunta e il Consiglio regionale. A contendersi la poltrona di governatore 4 candidati: Giovanni Legnini, centrosinistra, Marco Marsilio ...

Elezioni regionali in Abruzzo - affluenza al 43% alle 19 : Aggiornamento ore 19.35 - I dati definitivi dell'affluenza delle 19.00 in Abruzzo sono arrivati e confermano il calo già registrato alle ore 12 rispetto alle precedenti Elezioni. A quattro ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare il 43% degli aventi diritto, in calo di quasi tre punti percentuale rispetto alle Elezioni precedenti, quando il 45,16% aveva già espresso la propria preferenza.Il trend generale è confermato anche per le ...

Elezioni regionali Abruzzo : exit poll e risultati - dove seguirli : Le Elezioni Regionali in Abruzzo sono un test di grande rilevanza anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà verso le 3 del mattino, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell'Abruzzo.Continua a leggere

Elezioni : Abruzzo al voto per le regionali - ore 12 affluenza 13 - 4% : Si voterà fino alle ore 23 in Abruzzo, dove da questa mattina sono aperte le urne per il rinnovo del consiglio regionale e per l'Elezioni del nuovo presidente della regione. Su 1.211.204 aventi ...

Elezioni regionali in Abruzzo - un test importante : Poi c'è la coalizione di centrosinistra che punta tutto sull'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini , ex parlamentare e sottosegretario all'Economia, avvocato sessantenne di Roccamontepiano ,...

Elezioni regionali Abruzzo 2019 - si vota oggi fino alle 23 : Urne aperte alle 7 e fino alle 23 in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Quattro i candidati: a contendersi la poltrona di governatore Sara Marcozzi, Marco Marsilio, Giovanni Legnini e Stefano Flajani.Continua a leggere

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : risultati e affluenza in diretta : Elezioni regionali Abruzzo 2019: risultati e affluenza in diretta PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Oggi, 10 febbraio 2019, gli elettori abruzzesi sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il Governatore. Si tratta di un voto anticipato; infatti, si è determinato in seguito alle dimissioni dell’ex Presidente della Regione Luciano ...