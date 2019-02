E King' s Cross diventa quartiere green di Londra

King dom Hearts III : Il filmato segreto svela l’arrivo di un Crossover? : Dopo molti anni la saga di Kingdom Hearts è giunta alla conclusione con il terzo e ultimo capitolo disponibile da qualche giorno su Xbox One e PS4, o per lo meno questo è ciò che si pensava e credeva, ma a quanto pare non è cosi. Kingdom Hearts proseguirà con un Crossover? Chi non è cresciuto con Sora, Paperino e Pippo? Abbandonare una serie che ha accompagnato molti per tanti anni non è ...

Abraham Ford tornerà in The Wal King Dead e nei suoi crossover? Le parole di Michael Cudlitz : Dopo l'annuncio del ritorno di Dwight nell'universo di The Walking Dead con il crossover con Fear The Walking Dead , adesso si pensa ad altri possibili ritorni grazie alla differenza di "epoche" raccontate nelle due serie sorelle. A tornare nuovamente sulla cresta dell'onda è la star di Walking Dead Michael Cudlitz che ha rilasciato pesanti indizi sul suo possibile ritorno alla saga nei panni del sergente Abraham Ford durante il panel dedicato ...

Dwight ufficialmente fuori da The WalKing Dead 9? Austin Amelio pronto per il crossover con Fear The WalKing Dead : Brutte notizie in arrivo per la seconda metà di The Walking Dead 9? Eravamo tutti pronti a riaccogliere in "famiglia" Dwight dopo la fuga di Negan e il suo ritorno al Santuario ma, a quanto pare, così non sarà, almeno non per ora. Colui che ha tradito il suo "leader" ma che non è riuscito a conquistare la fiducia del gruppo di Alessandria, è stato visto l'ultima volta nel finale dell'ottava stagione quando proprio una delle sue "vittime", ...