Ci vogliono più Mahmood | l’inevitabile integrazione che arricchisce il Paese

Mahmood - ce ne vogliono di più : l'inevitabile integrazione che arricchisce il Paese : L'arabo con un nome arabo che vince il primo Sanremo sovranista con un verso in arabo rappresenterebbe oggettivamente una notizia. Ma le cose non stanno proprio così; e non solo perché questo Sanremo ...

Sea Watch - dietrofront della Francia sui migranti. Il Viminale : "Non li vogliono più" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari

Torino - bambino di 8 anni vagava abbandonato : 'Mia madre e mio padre non mi vogliono più' : È stato ritrovato da solo, in mezzo alla strada, visibilmente spaventato e infreddolito, senza neanche un giubbotto. Tutto questo a soli otto anni, a causa della grave negligenza da parte dei suoi genitori, che l'hanno praticamente abbandonato al suo destino. Si tratta del piccolo Andrea, individuato dagli agenti di polizia, ai quali ha raccontato che la sua mamma non vuole più saperne di lui. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Corriere ...

F1 Haas - Magnussen : «Anche i team più piccoli vogliono vincere» : E' qualcosa che non immaginavo quando sognavo di gareggiare in questo sport, non è divertente, ma comunque è la F1 e cerchi di toglierti qualche soddisfazione facendo un buon lavoro. E' chiaro che ...

A forza di rieducazioni forzate gli uomini non vogliono più lavorare con le donne : Roma. Dal World Economic Forum di Davos arrivano cronache di conversazioni tra uomini che, non avendo ben chiaro come non irritare/ferire/molestare/traumatizzare una donna, confessano di evitare, per quel che possono, di lavorarci insieme. E di aziende che, conseguentemente, cercano di limitare la c

I francesi non vogliono fare una «gara a chi è più stupido» con il governo italiano : Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle polemiche con il governo italiano

La vertenza dei tennisti dell'Atp che vogliono guadagnare molti più soldi : Accontentare tutti è impossibile, ma anche far scontenti tutti. Eppure il gotha dell’Atp Tour, il circuito del tennis professionistico, è riuscito in questa seconda impresa, fino ad essere contestato ugualmente dai direttori dei tornei, come dai giocatori, che siano i primi della classe e quelli classificati fra il numero 50 e il 100, cioè il popolo del tennis pro. Cui Vasek Pospisil, da rappresentante dei giocatori ...

Elezioni federali : Verdi vogliono 4 seggi in più al Nazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Un’auto da 25 mila euro? Per comprarla in Italia ci vogliono più di 14 stipendi : “Chi ha tanti soldi vive come un pascià”, cantava Betty Curtis negli anni ’60. Già, il denaro non darà la felicità, ma aiuta parecchio, specie se si tratta di fare acquisti costosi. Come un’automobile, ad esempio. Secondo AutoScout24, piattaforma web di annunci per la vendita di auto, a far maggiore “fatica” a comprarsi una vettura sono gli Italiani e gli spagnoli: risultato ottenuto analizzando le 10 auto usate più richieste ...

Conte : 'I cittadini vogliono un'Europa più equa' : Sabato 9 dicembre ore 15.48 Manovra: Salvini, se Italia unita a Bruxelles saremmo una potenza 'Prima viene il Paese e poi la critica politica: ci si può dividere sulle leggi, ma se andassimo a ...

Pensioni con 5 - 15 e 20 anni di contributi : nel 2019 ci vogliono cinque mesi in più : Stop all’aspettativa di vita dal 2019, questo uno degli argomenti caldi del dossier previdenziale su cui lavora il governo Conte. Insieme a quota 100 e opzione donna, probabilmente lo stop al particolare meccanismo che lega le Pensioni alla vita media degli italiani sarà la novità più importante in materia Pensionistica. Nel 2019, come confermato da uno degli ultimi decreti del governo Gentiloni, le Pensioni si allontaneranno di 5 mesi. Questo ...