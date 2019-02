Sampdoria | Colley | ' Mi ispiro a Chiellini e Koulibaly | mio fratello al Chelsea e mio

calciomercato

: RT @Gazzetta_it: # Sampdoria #Serie A Colley è indispensabile - Andrea59196157 : RT @Gazzetta_it: # Sampdoria #Serie A Colley è indispensabile - SampdoriaAddict : Colley ora è indispensabile La Samp se lo coccola | Gazzetta dello Sport -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Il difensore gambiano della, Omarha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'mi piace moltissimo come leader, poi c'è il mio amico. Mi ero rivolto a lui prima di venire in Italia, mi aveva dato ottimi consigli sulla Serie A mentre io ero ancora in ...