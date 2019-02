tuttoandroid

Ramageddon è uno spassoso battle royale in cui cozzare tra montoni - TuttoAndroid

(Di sabato 9 febbraio 2019)è un gioco di azione PvP online fino a quattro giocatori in cui dovrete caricare gli avversari con il vostro ariete fino a farli uscire dall'area di gioco per vincere. Durante la partita potrete raccogliere oggetti che influiranno positivamente o negativamente sulle abilità dell'ovino, inoltre elementi come ghiaccio, alberi e corsi d'acqua impatteranno sulle dinamiche del gameplay rendendolo spesso e volentieri particolarmente esilarante.L'articoloè unoin cuitraproviene da TuttoAndroid.