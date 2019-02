Ore 18 20 | la trave del Morandi è a terra | La discesa in un minuto

Ore 18 - 20 : la trave del Morandi è a terra : L’operazione di posa a terra dell’impalcato si è conclusa. Il manufatto si è appoggiato a terra alle 18,20. La discesa era cominciata alle 8:15

Google promuove alcune storie editoriali sul Play StOre attraverso le notifiche : Google sta promuovendo le storie editoriali del Play Store visualizzandole nelle notifiche di sistema, oltre che all'interno dell'applicazione. L'articolo Google promuove alcune storie editoriali sul Play Store attraverso le notifiche proviene da TuttoAndroid.

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo parla dei genitori che non ci sono più : "E' una prova molto tosta ma la sto attraversando con tanto amOre" : E' sbocciata l'amicizia tra Marina La Rosa e Jo Squillo, due tra le concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset.Guardando le immagini del daytime andato in onda oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, l'ex concorrente del primo Grande Fratello della storia e la cantante e conduttrice di Class TV Moda trascorrono molto tempo insieme. Jo Squillo, arrivata sull'Isola con ...

Il generatOre di meme che traveste Matteo Salvini : Obi Wan SalvobiFra' Salvini RoboSalvini Nostromo Salvini Power Salvig Spock-vini Mr. Salvastic Salvini Garibaldino Sal-vigile Al motto di “l’abito non fa il monaco, ma il ministro degli Interni”, è comparso online un generatore di meme che traveste Matteo Salvini facendogli indossare divise e costumi di ogni tipo. Basta premere spin per ritrovarsi davanti un Salvini ufficiale, Obi Wan Salvobi o la versione garibaldina del ...

Stefano GregOretti tenta la TransKamchatka - la prima traversata in autosufficienza della estrema penisola russa : Stefano Gregoretti, endurance athlete italiano, si prepara a partire per una nuova e impegnativa avventura alla scoperta di un territorio impervio e inesplorato, in pieno inverno artico: la TransKamchatka, la traversata di oltre 500 km della penisola della Kamchatka, completamente in autosufficienza, a temperature tra i 20° e i 40° sotto zero. Dall’inizio di febbraio, Stefano e il canadese Ray Zahab, affronteranno uno dei territori più ...

Il paradosso : la peggiOre campagna olivicola di sempre e cisterne piene di olio extravergine italiano invenduto : “La campagna olivicola 2018/2019 passerà agli annali come la peggiore della storia. Come ampiamente anticipato da Italia olivicola nei mesi scorsi – si spiega in una nota – a dispetto di tanti altri numeri lanciati a caso, la produzione a livello nazionale risulta ridotta di quasi il 60% (166mila le tonnellate registrate fino a dicembre, si arriverà massimo a 180mila), a causa degli eventi atmosferici catastrofici di questi ...

Reggio Emilia - boccone di traverso durante cena al ristorante - cliente muOre soffocato : Tutto si è consumato in pochi attimi. L'uomo si è sentito improvvisamente soffocare e non riusciva a respirare, chi era con lui ha subito chiesto aiuto e un'altra cliente del ristorante è intervenuta prima dell'arrivo dei sanitari del 118 ma ogni sforzo per salvare l'uomo è stato inutile: il settantenne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.Continua a leggere

Vicenza - auto travolge e uccide due sOrelle. Stavano attraversando la strada : Due sorelle di 93 e 91 anni sono state investite e uccise a Canove di Roana, in provincia di Vicenza: le due sono morte sul colpo.Continua a leggere

Attraversò lo stretto di Gibilterra - stroncato da un malOre in piscina : Fabio Lo Grande, assicuratore di 56 anni è morto questo pomeriggio mentre era in piscina al circolo Tc3 in via Trapani Pescia a Palermo. Stava nuotando in piscina, la sua grande passione, quando ha ...

Leicester - Jamie Vardy si traveste da Spiderman e spaventa l'allenatOre prima degli allenamenti : Mentre i suoi compagni uscivano dagli spogliatoi per quella che sembrava una normalissima sessione di allenamento, la punta dei Foxes Jamie Vardy ha colto l'occasione per divertirsi un po' con il suo ...

Treviso - investita mentre attraversa sulle strisce : 19enne muOre dopo due giorni di agonia : Una vera e propria tragedia, quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, che riguarda purtroppo, ancora una volta, la morte di una giovane persona. L'episodio riguarda la diciannovenne Vaillant Titouana, una ragazza spagnola ma di origini francesi, investita qualche giorno fa, esattamente nella mattinata di lunedì 7 gennaio, nel piccolo comune di Preganziol, mentre stava attraversando la strada sulle strisce ...

Australia - migliaia di fan travestiti da Elvis Presley al festival in suo onOre : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

