Donnarumma al top, Gattuso elogia Reina: “Lui non fa giochini”

(Di sabato 9 febbraio 2019) Gennaro, in vista della sfida tra Milan e Cagliari di domani sera a San Siro, ha tenuto quest’oggi la consueta conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti trattati, tra cui lo strepitoso momento di forma di Gianluigifinito nelle mani sapienti di Valerio Fiori, ma allenato fino a poco tempo da Alfredo Magni. Proprio questo avvicendamento sarebbe, secondo alcuni, la ragione dell’esplosione del numero uno rossonero.Non secondoche attribuisce merito anche a Pepe“Si fanno tante chiacchiere su Gigio, ma non bisogna cancellare quello di buono che ha fatto Alfredo Magni, col quale il giocatore ha lavorato a lungo. Mi sembra ingiusto quello che ho letto, ora Gigio ha cambiato metodologia e lavora con Valerio (Fiori, ndr), ma penso che anche la figura dil’abbia aiutato tantissimo. Pepe è un ragazzo per bene, un ...