The Vampire Diaries | Stefan oggi | Paul Wesley si è sposato

Nina Dobrev grande assente ai Golden Globes 2019 : già svanito l’effetto The Vampire Diaries? : Nina Dobrev è la grande assente ai Golden Globes 2019 e se non parliamo della cerimonia in sé o delle premiazioni, sicuramente ci riferiamo a tutto quello che ci gira intorno. Ogni anno l'attrice di The Vampire Diaries ha deliziato il suo pubblico con i suoi vestiti, il suo trucco, svelando l'acconciatura per il lieto evento e facendo ridere tutti per la sua lunga e goffa preparazione alla serata, e adesso? Silenzio totale o quasi. Nina ...

Natale all’altare per Matt Davis : l’attore di The Vampire Diaries e Legacies si è sposato tre ore dopo il suo fidanzamento : È stato un Natale alternativo per Matt Davis e per i fan di The Vampire Diaries e Legacies che si sono ritrovati a dover affrontare una serie di annunci proprio mentre si preparavano alla prima abbuffata natalizia. Qualche ora fa, sui social, l'amato professore di storia di The Vampire Diaries adesso braccio destro e mentore di Hope nello spin off Legacies, ha annunciato il suo fidanzamento con tanto di foto della fortunata e del suo anello, e ...