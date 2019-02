Sanremo | Al Bano e Romina Power divisi su un eventuale partecipazione alla kermesse

Sanremo 2019 - ascolti piatti : non ingrana. Al Bano si candida : Gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo tengono rispetto alla seconda. La kermesse raggiunge il 46.7% di share, conquistando 9.409.000 spettatori. Se confrontati però con l’edizione dello scorso anno, i risultati deludono. Infatti nel 2018 la stessa serata ottenne il 51.6 per cento, il più alto dal 1999 e interessò oltre 10 milioni di italiani. Insomma, questo Festival è spento e non emoziona. Claudio Baglioni, Virginia ...

Al Bano si propone come conduttore di Sanremo : 'ho sempre detto di no - ma ora mi piacerebbe' : Dopo Gianni Morandi e Claudio Baglioni, toccherà anche ad Al Bano condurre il Festival di Sanremo? Il 75enne cantante di Cellino San Marco, visto all'Ariston per 15 volte e vincitore nel 1984 con Ci sarà al fianco di Romina Power, si è proposto ufficialmente alla Rai dalle frequenze radio di Un giorno da pecora.“In passato ho sempre detto di no, anni fa me lo proposero ma onestamente sulla base delle due trasmissioni che mi hanno fatto ...

Sanremo 2019 - Al Bano si candida : "Io prossimo conduttore - perché no?" : Chissà se un giorno succederà davvero. Dopo Baglioni, Al Bano. Sanremo rivela sempre delle sorprese e in fondo è stata la stessa direttrice di Rai1, Teresa De Santis, a dire che per la 70esima edizione del Festival bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo.Beh, oggi un'idea - per ora solo questo, niente di più - l'ha data Al Bano Carrisi. "Se mi piacerebbe condurre Sanremo? Ho sempre detto di no perché è una fatica immane, ma se mi alleno bene ...

Sanremo 2019 - La Storia. Gli onnipresenti : Cutugno - Milva - Al Bano e Peppino Di Capri 15 volte al Festival. Loredana Bertè la veterana dei cantanti in gara (12 presenze) : Sono quattro i primatisti assoluti in quanto a partecipazioni al Festival di Sanremo. Quattro big della musica italiana che sono saliti sul palco del Festival dei fiori per ben 15 volte, attraversando quasi 40 anni di musica italiana. Ragionando per podi, il più vincente dei quattro, e farà sorridere definirlo vincente vista la schiera di secondi posti conquistati nei decenni, è senza dubbio Toto Cutugno. Esordisce subito con il botto nel 1980 ...

