Marco Travaglio suggerisce il nome a Luigi Di Maio : "Chi dovete cacciare dalla tv" : Dovevano cacciare mezzo mondo. Epurare, rottamare, mandare a casa. Era stata questa una delle promesse fatte dal governo gialloverde al momento di entrare in carica nello scorso giugno. Soprattutto la parte grillina aveva minacciato sfracelli. E invece... tutti o quasi sono ancora lì. Alla Rai, nell

Marco Travaglio - randellate a Martina e Pd : 'Non capiscono che Salvini...' - un tragico disastro : 'Abbiamo capito che Salvini fa benissimo a camuffarsi ogni giorno con un abbigliamento diverso, trasformando la politica italiana in uno spettacolino modello Legnanesi: perché ogni giorno c'è chi lo ...

Marco Travaglio - randellate a Martina e Pd : "Non capiscono che Salvini..." - un tragico disastro : Il Matteo Salvini "en travesti" attira da giorni l'attenzione di Marco Travaglio, che però questa volta utilizza il leader leghista che ama le divise per randellare per bene Maurizio Martina, segretario uscente del Pd. "Ha annunciato una mozione di sfiducia individuale contro di lui. Lodevole inizia

Marco Travaglio asfaltato da Alessandro Sallusti : "Ecco in che modo moriremo" : Alessandro Sallusti asfalta Marco Travaglio che per difendere la linea del Movimento 5 stelle sul presidente venezuelano Maduro sostiene che "sulla nostra posizione ci sono il Vaticano, Grecia, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Irlanda". Il direttore del Giornale nel suo editoriale si "scusa" ironicam

Marco Travaglio - la crisi di nervi sui grillini che salvano Salvini : l'insulto più sanguinoso : Marco Travaglio ha deciso di cavalcare il malcontento che cova nella pancia del Movimento Cinque Stelle, provocato dall'indecisione grillina sul da farsi sul caso Diciotti e la richiesta del Tribunale ...

Marco Travaglio - capito il figlio rapper del direttore : che caso - firma un contratto con la Rai : Soffia fortissimo il vento del cambiamento in Rai dopo il rinnovo dei vertici voluto dal governo, appunto, del cambiamento. Basta raccomandazioni, favoritismi e amici degli amici ingaggiati con i ...

Freccero vuole commissionare la sigla di «Popolo Sovrano» al figlio di Marco Travaglio : Trava ha 23 anni ed è abbastanza conosciuto nel mondo del rap. Pochi mesi fa, ha preso parte una puntata di Scherzi a parte e ha fatto credere al padre Marco di aver siglato un contratto per entrare ...

Marco Travaglio - l'avvertimento tombale per i grillini su Salvini : 'Niente scherzi - o siete finiti' : I grillini sono arrivati davanti all'ora delle decisioni irrevocabili secondo Marco Travaglio, che dedica la prima pagina del suo Fatto quotidiano a un'esplicita mitragliata di avvertimenti nei ...

Marco Travaglio - l'avvertimento tombale per i grillini su Salvini : "Niente scherzi - o siete finiti" : I grillini sono arrivati davanti all'ora delle decisioni irrevocabili secondo Marco Travaglio, che dedica la prima pagina del suo Fatto quotidiano a un'esplicita mitragliata di avvertimenti nei confronti di Luigi Di Maio e soci. Secondo er Manetta, il M5s si trova davanti a una scelta, nella quale p

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : “Tutta la verità sul caso Diciotti e le accuse a Matteo Salvini” : Su cosa deve decidere il Senato a proposito del caso Diciotti e sull’immunità a Matteo Salvini? E’ vero che come scrivono Il Messaggero e La Stampa non completare “la” Tav può costare 24 miliardi? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 19esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su ...

Marco Travaglio - la più grave crisi di nervi contro Matteo Salvini : "Debole - fallito". E insulta chi lo vota : Toh che caso, oggi Marco Travaglio non cambia ritornello. Siamo sulle pagine del Fatto Quotidiano, dove in preda a ossessione monomaniaca - proprio come ai tempi in cui Silvio Berlusconi contava molto di più - ogni giorno il direttore cannoneggia contro Matteo Salvini, il leghista che tanti grattaca

Marco Travaglio - ribaltone sul processo a Matteo Salvini : "Conseguenze rovinose" : Salvini a processo sì o no? Per Marco Travaglio la risposta è ovviamente sì. In primis perché il non dare via libera in Senato al procedimento contro Matteo Salvini per il caso Diciotti avrebbe conseguenze rovinose sulla tenuta politica del M5S, e tutti sappiamo quanto Travaglio tenga ai grillini. M

Marco Travaglio - colata d'insulti contro Matteo Salvini : "Razzista - nazista e pure piddino" : Neppure oggi Marco Travaglio cambia copione. Il direttore del Fatto Quotidiano, house organ grillino e leader in pectore del M5s, si presta a una nuova colata di insulti contro Matteo Salvini, dal quale è ossessionato (ossessione acuita dagli ultimi sondaggi che danno i grillini in ulteriore calo a

“Che tempo che fa” – Quindicesima puntata del 27 gennaio 2019 – Valentino Rossi - Marco Travaglio - Alessandra Mastronardi - Luca Argentero tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quindicesima puntata del 27 gennaio 2019 – Valentino Rossi, Marco Travaglio, Alessandra ...