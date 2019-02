huffingtonpost

: RT @fedram67: La seguì senza farsi vedere, scoprendo i gesti quotidiani, la grazia, la maturità prematura dell'essere che più amava al mond… - MUSICA_CECILIA : RT @fedram67: La seguì senza farsi vedere, scoprendo i gesti quotidiani, la grazia, la maturità prematura dell'essere che più amava al mond… - HuffPostItalia : L’amore ai tempi degli Youtubers e di Sanremo - amaliamariapepe : RT @AureliaCaporal: @GianGinoble Siete i migliori e il televoto è per voi. Peccato che la sala stampa non capisca un tubo e sia ostile come… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ecco, nei giorni di, di tutti gli amori possibili e impossibili, perduti o agognati, delle canzoni ruvide o al miele, un romanzo che tutte le passioni dei cuore racchiude: con ironia, tenerezza e un fondo di amarezza.Lo ha scritto Giulio Perrone, scrittore, editore e sognatore: "L'amore finché resta" (HarperCollins). Una storia che si legge d'un fiato perché, in qualche modo, il protagonista, Tommaso Leoni, possiede le nostre debolezze e le nostre virtù, vive in un equilibrio perennemente instabile, tra i suoi fallimenti e la sua voglia di riscatto, pronto a svelarci, pagina dopo pagina, le sue regole "per capire le donne": ridiamo, ci commuoviamo, ci riconosciamo in questo svagato laureato in psicologia, che sposa la bella e ricca Lucrezia, con il rimpianto per un padre-guida e una madre alle prese con il tarlo delle scommesse (anche sulla serie B ...