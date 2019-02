Franco Cfa | “Per Macron si può uscire? Chi ci prova viene fatto fuori Ora si pubblichino

Italia-Francia - Di Battista : Macron richiami dirigenti su Franco Cfa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Franco Cfa - Alessandro Di Battista lancia il partito africano : ecco chi ha incontrato e perché : L'ultima trovata di Alessandro Di Battista? lancia il partito africano, al grido di: "Free Africa. Africa libera dal Franco Cfa". Il grillino infatti ha partecipato a una cena di gala a Tivoli, dove ha incontrato Otto Bitjoka, presidente dell'Unione delle Comunità Africane d'Italia, che aveva molto

FINANZA/ Euro e Franco Cfa - prove di colonialismo che funzionano : Le parole sul franco Cfa pronunciate da Di Battista e Di Maio hanno provocato persino un caso diplomatico. Ma i numeri sembrano parlare chiaro

Africa - “Franco Cfa? Secondario rispetto a neocolonialismo energetico. Ma nessuno dei due impatta sui flussi migratori” : “La moneta è un simbolo del colonialismo, ma non ha effetti dirompenti sul piano economico”. Al contrario, a pesare davvero sulle economie dei Paesi Africani è l’accaparramento delle risorse strategiche, di cui Italia e Francia sono responsabili in ugual misura. E’ il giudizio di Gianni Vaggi, direttore del Master in Cooperazione e sviluppo dell’Università di Pavia, dopo l’affaire nato con gli attacchi di Di Maio e ...

Migranti - Di Maio : In prossimo Consiglio Ue tema Franco CFA

Franco Cfa - la spaventosa verità sulla morte di Gheddafi : il documento degli 007 che inchioda la Francia : Ma quale ingerenza umanitaria. Ma quale sostegno ai ribelli contro il sanguinario dittatore. Non è stato il "cuore", né tantomeno la necessità di "esportare" la democrazia in Libia, a muovere la mano di Nicolas Sarkozy contro Gheddafi, nel 2011. Il grilletto del presidente francese è scattato per pi

Franco Cfa : chi lo stampa e dove - quant’è il cambio in euro : Franco CFA: chi lo stampa e dove, quant’è il cambio in euro Probabilmente prima delle frasi di Di Maio che hanno scatenato l’ira del governo francese pochi conoscevano il Franco CFA. Si tratta di uno dei pochi esempi di moneta unica al di là dell’euro. E infatti proprio all’euro è strettamente legato da un cambio fisso (1 euro per 656 franchi CFA). In realtà in origine, dopo la decolonizzazione degli anni ’50 e ...

Franco Cfa - Ilaria Bifarini : "E' solo la punta dell'iceberg" : A parte qualche isoletta del Pacifico, gli unici casi di unioni monetarie al mondo sono questi. Nel mio libro, ripercorro la storia di chi si è ribellato al Franco Cfa. Come il primo presidente del ...

Franco Cfa - freno alla crescita in Africa? : Da una parte il Franco CFA, la moneta in uso in 14 ex colonie francesi, dall'altro la questione migranti. Qual è il nesso? Sono in molti a sostenere che la moneta in questione, rea di frenare la ...

Franco Cfa e salvataggio delle persone in mare : l’ennesimo episodio della propaganda sovranista : L'altra sera ho assistito, un po' interdetta, allo squallido show televisivo di Alessandro Di Battista e di Giorgia Meloni, che quasi in contemporanea sulle reti nazionali hanno ricominciato ad alimentare la propaganda sovranista, per la quale esiste un collegamento diretto, quasi di causa ed effetto, tra le questioni migratorie e il Franco CFA, la moneta utilizzata da quattordici paesi Francofoni.A dir la verità non c'è solo ...

Di Maio chiede all'Ue un piano per "liberare l'economia africana" dal Franco Cfa : "Il premier Giuseppe Conte e il ministro Moavero hanno chiarito che è legittimo portare avanti le argomentazioni sul Franco delle colonie a sostegno delle ragioni del popolo africano". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Bene - aggiunge Di Maio - Ora passiamo ai fatti. Ci aspettiamo dalla Ue una decisione chiara e netta su un piano per iniziare a liberare l'economia africana". E poi ancora: "Qualcuno vorrebbe derubricare a ...

Come il Franco Cfa ostacola lo sviluppo dell'Africa : Qua occorrerebbe però controbattere che i tentativi di Keita di trasformare l'economia maliana sul modello socialista stavano riscuotendo risultati poco felici, con la conseguenza di accrescere il ...

Migranti : Tajani - 'Franco Cfa è balla ma anche la Francia ha fatto errori' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Quella sul franco Cfa è una balla colossale, ma questo non vuole che anche la Francia non commetta degli errori. Io rimprovero ad esempio alla Francia di avere contributo alla caduta di Gheddafi cosa che ha portato alla instabilità non solo della Libia, con la complic

**Migranti : Tajani - 'Franco Cfa balla colossale - Di Maio e Di Battista studino'** : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Il franco Cfa non ha alcuna responsabilità sull'immigrazione, è una balla colossale che hanno raccontato Di Maio e Di Battista, che prima di parlare dovrebbero studiare un po' di più". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parlando a Palazzo