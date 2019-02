FEI World Cup | azzurri a Bordeaux

Equitazione - FEI World Cup 2019 : il circuito fa tappa ad Amsterdam per le gare di salto e dressage : Prosegue senza sosta la FEI World Cup di Equitazione, che questa settimana farà tappa ad Amsterdam, Paesi Bassi, per la Coppa del Mondo di salto ostacoli, che metterà di fronte i migliori interpreti della disciplina, insieme ai loro destrieri, mentre sarà presente nel programma anche il dressage, con il Grand Prix del venerdì. In totale saranno invece ben venti le competizioni in programma, il cui culmine sarà domenica 27, alle ore 15.15, con la ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup 2019 : Lorenzo De Luca terzo a Lipsia - vince Christian Ahlmann : Si è chiusa con un podio italiano il fine settimana di Coppa del Mondo di Equitazione di Lipsia, specialità salto ostacoli, con Lorenzo De Luca terzo, nella gara vinta dal tedesco Christian Ahlmann. La gara è stata condizionata da un percorso molto selettivo, con solamente sette binomi capaci di chiudere la prova senza errori, con il miglior tempo messo a segno dall’olandese Leopold van Asten su VDL Groep Beauty con 69.61 secondi, mentre ...

Equitazione - FEI World Cup 2019 : a Lipsia spazio alle gare di salto - fine settimana ricco di gare : Nuova settimana e nuove competizioni per la Coppa del Mondo di Equitazione, che farà tappa a Lipsia, in Germania, per un fine settimana ricco di gare, che partirà da domani (giovedì 17 gennaio) e si concluderà domenica 20 gennaio, con le sfide più importanti. La Partner Pferd vedrà infatti disputarsi oltre 30 gare, che comprenderanno anche quelle valide per la Coppa del Mondo di volteggio, ma anche per la FEI Jumping World Cup di salto ostacoli, ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Basilea 2019 : Lucia Le Jeune Vizzini ottima quarta - vince Martin Fuchs : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Svizzera: a Basilea oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 40 dei migliori binomi al mondo che ha riservato soltanto tre netti sul durissimo e selettivo percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale in due hanno ottenuto un ulteriore netto. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria, ma Lucia Le Jeune ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup 2019 : lungo fine settimana a Basilea - domenica la gara più importante : Nuovo appuntamento con la FEI Jumping World Cup di Equitazione, che da giovedì 10 a domenica 13 gennaio vedrà in scena a Basilea (Svizzera) tutti i migliori interpreti della specialità del salto ostacoli, per un totale di ben diciassette gare, incluse quelle valide per il circuito della Western European League. Non conosciamo ancora l’elenco completo dei partecipanti all’evento, ma è prevista una folta schiera di campioni, data la ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Mechelen 2018 : Lorenzo De Luca chiude l’anno solare con un ottimo sesto posto : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Belgio: a Mechelen oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 39 dei migliori binomi al mondo che ha riservato soltanto quattro netti sul durissimo e selettivo percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale in tre hanno ottenuto un ulteriore netto. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria, ma Lorenzo De Luca ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Mechelen 2018 : in Belgio trionfa l’olandese Hans Peter Minderhoud : Conclusa a Mechelen la tappa della World Cup di Dressage: in Belgio, dove domani si proseguirà con salto e driving, si impone l’olandese Hans Peter Minderhoud su Glock’s Dream Boy N.O.P. con lo score di 83.665, che supera l’amazzone tedesca Helen Langehanenberg su Damsey FRH, che si attesta a quota 82.880. Terza piazza e gradino più basso del podio per l’amazzone lusitana Maria Caetano su Coroado con 80.160. Non vi erano ...

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara dell’anno : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Londra 2018 : gli azzurri mancano l’appuntamento con la gara più importante : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Gran Bretagna: a Londraa oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 37 dei migliori binomi al mondo che ha riservato ben diciotto netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale sono stati nove gli ulteriori netti. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria. Ad imporsi è stata il britannico William ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2018 : vince Frederic Wandres - dominio tedesco in classifica : Conclusa a Londra la tappa della World Cup di Dressage: in Gran Bretagna, dove nei prossimi giorni si proseguirà con salto e driving, si impone il tedesco Frederic Wandres su Duke of Britain, che supera l’amazzone britannica Charlotte Dujardin su Hawtins Delicato. Entrambi chiudono con lo score di 80.030, ma il parziale maggiore lo fa segnare il teutonico, che si aggiudica così la tappa. Terza piazza e gradino più basso del podio per ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping La Coruña 2018 : Emanuele Gaudiano strepitoso secondo - Chalou sfiora la vittoria : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Spagna: a La Coruña oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 38 dei migliori binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale Emanuele Gaudiano, su Chalou, ha sfiorato il successo, giungendo secondo. Ad imporsi è stata l’amazzone australiana Edwina Tops-Alexander su Vinchester, ...

Equitazione - FEI World Cup 2018-2019 : a La Coruña spazio alle gare di salto - : Nuova settimana di gare per la Coppa del Mondo di Equitazione, specialità salto ostacoli, che porterà i migliori cavalieri del pianeta a La Coruña, in Spagna, per una tre giorni che si prospetta molto avvincente e spettacolare, per un totale di ben 11 competizioni. Ad aprire il programma degli eventi più importanti sarà il Prize Massimo Dutti, che domani (venerdì 7 dicembre), alle ore 20:10 assegnerà i primi punti del ranking Longines, mentre ...