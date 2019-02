Crisi Roma-Parigi | da Salvini e Di Maio prove di distensione

Crisi Roma-Parigi - Air France si sfila dal salvataggio Alitalia : Air France-Klm si sfila dal salvataggio di Alitalia. La mossa di Parigi ha gelato chi sta negoziando l’alleanza tra Ferrovie dello Stato e un partner industriale per dare un futuro alla sofferente compagnia italiana. La decisioneè dovuta a motivi politico-istituzionali in seguito al richiamo a Parigi dell’ambasciatore a Roma...

Crisi Italia-Francia. Macron ritira ambasciatore a Roma. Mattarella e Moavero provano a ricucire : L'Eliseo, in una nota durissima, parla di attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento. 'Il rapporto con la Francia non è in discussione', dice il presidente del Consiglio ...

La Crisi tra Roma e Parigi nasce dalla rivalità tra cinquestelle e Lega : Per le elezioni europee i due partiti populisti italiani cercano degli alleati come i gilet gialli per rilanciare la componente “antisistema”. Leggi

Crisi Roma-Parigi : dall'Ue alla Libia al G7 le conseguenze per l'Italia : ... ha una responsabilità importante, è il vicepremier di un grande Paese fondatore, come la Francia, dell'Unione europea, membro del G7 e terza economia più grande d'Europa, le sue parole sono ...

Crisi diplomatica Italia-Francia - Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Attacchi senza precedenti” : Crisi diplomatica tra Italia e Francia: il governo di Parigi ha deciso di richiamare, per consultazioni, l'ambasciatore a Roma, Christian Masset. Secondo il ministero degli Esteri francese, l'Italia ha mosso "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento". Si tratta del primo caso del genere tra due paesi dell'Ue.Continua a leggere

