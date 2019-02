Casting per comparse di una nuova serie TV di Mediaset e per modelle dell' agenzia MVM

Casting per un film di Marco Antonio Pani - co-prodotto da Rai Cinema - e per Mirabilandia : Casting aperti per la realizzazione di un nuovo film prodotto da film Kairos e RAI Cinema e selezioni in corso per la stagione 2019 di Mirabilandia, il famoso parco dei divertimenti. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film, prodotto da film Kairos in collaborazione con RAI Cinema, si selezionano attrici anche prive di esperienza in ambito recitativo. Il film verrà diretto dal regista Marco Antonio Pani e le riprese verranno ...

Casting per il film 'Palazzo di Giustizia' e il corto 'Il Pranzo' : Sono state riaperte le selezioni relative alla realizzazione dell'interessante film dal titolo Palazzo di Giustizia, prodotto da Tempesta srl e diretto dalla regista Chiara Bellosi. Le riprese verranno poi effettuate a Torino. Attualmente si cercano bambine e bambini. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di una giovane attrice, con ruolo da protagonista principale, per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Il Pranzo, diretto ...

Casting per il Piccolo Coro dell'Antoniano e per un importante Festival : Sono in corso le selezioni per la ricerca di talenti canori per il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, nell'ambito del Casting tour dello Zecchino d'Oro. Le audizioni si svolgeranno in tutta Italia. Sono inoltre aperte le selezioni per il ruolo di direttore o direttrice dell'area tecnica del Festival di arti performative Drodesera. Il Piccolo Coro dell'Antoniano Sono attualmente in corso le selezioni per il Piccolo Coro dell'Antoniano di ...

Casting per '451 Kamel Film' e Wow srl : selezioni per attori - attrici e conduttori : Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per realizzare alcuni short film pubblicitari prodotti da 451 Kamel Film, di Bologna, per una nota casa automobilistica. Le riprese verranno effettuate nel corso di un tour dalla Puglia a Milano. Sono inoltre aperte le selezioni di conduttori per un quiz interattivo a cura dell'agenzia piemontese Wow srl. 451 Kamel Film Per la realizzazione di alcuni short film di carattere pubblicitario ...

Casting per il Teatro alla Scala di Milano e per SDL Tv : Sono attualmente in corso le selezioni di ballerini e ballerine di fila per il corpo di ballo del prestigioso e noto Teatro alla Scala di Milano. Sono inoltre tuttora aperti i Casting di SDL Tv per la ricerca di sosia di personaggi come Totò, Fantozzi, Roberto Benigni (ma non solo), per i canali Mediaset. Teatro alla Scala Per il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano sono in corso le selezioni di ballerini e ballerine di fila. Queste le ...

Casting per un spot pubblicitario di un nuovo smartphone e per il musical Ghost : Casting aperti per la ricerca di attori e comparse per realizzare un importante spot di carattere pubblicitario finalizzato al lancio di un nuovo modello di smartphone. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni di attrici/cantanti, con propensione anche per la danza, per lo spettacolo di Federico Bellone dal titolo Ghost. Il musical, ispirato al celebre film, verrà in seguito portato in tour in tutta Italia ...

Casting per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma e il Balletto di Siena : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma per la stagione 2019. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni del 'Balletto di Siena' alla ricerca di ballerini e ballerine per la stagione 2018/19. I Casting si terranno in entrambi i casi a breve nella Capitale. Libera Università del Cinema e del Teatro Per la stagione 2019 della Libera Università del Cinema e del Teatro di ...

Casting per un film da girarsi a Roma e un corto di Passo Uno Cinema : Sono attualmente in corso i Casting finalizzati alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo film da girarsi a Roma e alla selezione di figure varie per realizzare un cortometraggio diretto da Gianni De Blasi e prodotto da Passo Uno Cinema. Un film Per un film, le cui riprese verranno poi effettuate verso la fine del mese di marzo 2019 a Roma, si selezionano attualmente attori e attrici. Entrando più nello specifico, la ...

Casting per lo short film 'Senza Vento' e per 'Marie Claire' : Casting tuttora aperti per la realizzazione di un interessante short film collegato all'Istituto di Design di Milano. Proseguono inoltre le selezioni, organizzate da 'Marie Claire' in collaborazione con Ovs, per la ricerca di modelle o aspiranti tali. 'Senza Vento' Selezioni in corso per il cortometraggio dal titolo "Senza Vento", per la ricerca di ruoli da protagonisti, ruoli secondari e comparse. Per questo short film di produzione ...

Casting per uno spot pubblicitario e alcuni spettacoli di Roma City Ballet Company : Casting attualmente aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importante spot pubblicitario di un noto marchio di pasta. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e danzatrici per alcuni importanti spettacoli teatrali per Roma City Ballet Company. Uno spot pubblicitario Per la realizzazione di uno spot pubblicitario per una nota casa di produzione di pasta, si ...

Casting per la nuova edizione del 'Grande Fratello' e il film 'La Nuit' : Dopo una lunga attesa, iniziano le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality di Canale 5. Le prime si terranno a Gallipoli ma ne seguiranno a breve tante altre in ogni parte d'Italia. Sono inoltre aperti i Casting per un film prodotto da Superotto e diretto da Stefano Odoardi, dal titolo La Nuit, che verrà girato prossimamente a Pescara. Grande Fratello Partono i Casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Il ...

Casting per una serie tv prodotta da Bartlebyfilm e per uno spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di comparse per una nuova serie televisiva, prodotta da Bartlebyfilm, le cui riprese verranno poi effettuate a Genova e dintorni. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo teatrale della compagnia Sogni di Scena, che debutterà nel mese di marzo a Roma. Una serie televisiva Per realizzare una serie TV, la nota casa di produzione Bartlebyfilm, che ha all'attivo ...

Niccolò Ammaniti rinuncia a Il Miracolo 2 per Anna? Al via i Casting a Catania per la nuova serie : Quella che arriva dal profondo Sud potrebbe essere una brutta notizia per tutti coloro che attendevano novità su Il Miracolo 2. La prima serie di Niccolò Ammaniti ha già conquistato il pubblico di Sky con un cast superbo e con un finale che, se vogliamo, sarebbe inutile tirare alle lunghe riportando la storia avanti per nuovi episodi, e cosa succederà adesso? Sembra che lo scrittore sia pronto a guardare avanti mettendo da parte il suo primo ...