All' asilo cede una persiana e colpisce una bambina di 3 anni

Bordighera : un bimbo di tre anni torna a casa dAll'asilo e dopo qualche ora muore : Un mistero avvolge la morte di un bambino di appena tre anni di Bordighera, in provincia di Imperia. dopo l'asilo, la nonna del piccolo è andata a prenderlo all'uscita per accompagnarlo a casa. Purtroppo, però, una volta rientrato nella sua abitazione, dopo alcune ore il bimbo si è sentito improvvisamente male ed è accaduto l'impensabile: è deceduto. Il trasporto d'urgenza in ospedale non è stato sufficiente, poiché il bambino sarebbe spirato ...

Pedofilia - in manette operatore di asilo nido a San GAllo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La Spezia - cade un pezzo di persiana All'asilo : bimba di 3 anni sfregiata al volto : Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina a La Spezia, in Liguria, precisamente nel quartiere Favaro. In una scuola materna una bambina di soli 3 anni è rimasta vittima di un incidente assurdo: un pezzo staccatosi da una persiana l'ha colpita in pieno volto. L'infisso, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto addosso alla piccola, sfregiandola in faccia. La notizia è riportata dal quotidiano Il Secolo XIX. Stava ...

Dramma a Bordighera : bimbo di 3 anni torna a casa dAll’asilo e muore : A Bordighera (Imperia), per cause ancora in via d’accertamento, nella serata di mercoledì è morto nella sua abitazione un bambino di 3 anni. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una morte per cause violente, ma è probabile che l’Autorità Giudiziaria disponga l’autopsia sul corpicino del bimbo.Continua a leggere

Palermo - Orlando iscrive All'anagrafe 4 richiedenti asilo : A Palermo il sindaco Leoluca Orlando ha iscritto all'anagrafe quattro richiedenti asilo con permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonostante il Decreto sicurezza lo vieti. Il primo ...

Genova - l’ultimo saluto a Prince Jerry : “Morto di ansia e abbandono. Si è suicidato dopo il ‘No’ Alla richiesta d’asilo” : Una basilica gremita, quella di piazza della Nunziata, a Genova, ha voluto dare l’ultimo saluto a Prince Jerry Igbinosun. Venticinquenne originario della Nigeria, arrivato in Italia dopo due anni di viaggio e una laurea di biochimica in tasca, sicuro di riuscire a farsi riconoscere gli studi e seguire i suoi sogni di una vita migliore qui, dove l’unico modo per arrivare è affidarsi agli scafisti e tentare la via del mare. Sopravvissuto al ...

Meningite a Brolo - bimbo di 5 anni in gravissime condizioni : psicosi All’asilo comunale : Caso di Meningite in Sicilia: un bambino di 5 anni di Brolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catania per una rara forma di questa patologia per la quale non esiste copertura: il piccolo era infatti vaccinato. Paura nella scuola frequentata dal bimbo, dove il sindaco e la dirigente scolastica già hanno comunicato di aver avviato la profilassi.Continua a leggere

Bernareggio - cade un vetro All'asilo : scuola Rodari chiusa d'urgenza per controlli : Martedì è caduto un vetro all'asilo "Rodari" di Bernareggio: scuola chiusa d'urgenza da mercoledì 30 gennaio per il tempo necessario a controllare la sicurezza dei serramenti dell'edificio di via ...

Maltrattamenti All'asilo : due arresti : 0.00 Arrestate due maestre d'asilo,a Torino, con l'accusa di Maltrattamenti su bambini da 3 mesi a tre anni. Le indagini della polizia hanno appurato che le due donne, entrambe italiane, avevano allestito in una mansarda senza riscaldamento un asilo nido privato. Le maestre accoglievano un numero di bimbi maggiore di quello stabilito, lascindoli piangere per ore per fame o per sonno, strattonandoli. A volte, per punizione chiudevano i bambini ...