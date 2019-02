Speed skating | Mondiali 2019 | Italia quarta nella team sprint femminile con un po’ di

LIVE Speed skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : 7 febbraio. Italia quarta nel Team Sprint donne. In gara Francesca Lollobrigida e Giovannini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2019 di Speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio ad Inzell (Germania), ne vedremo delle belle.La Nazionale Italiana di Maurizio Marchetto, purtroppo, dovrà rinunciare a una delle carte migliori del proprio mazzo. Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri in quel di PyeongChang (Corea del Sud), ancora non ha recuperato da quello ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : il biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di Speed skating. Tornano in pista Goggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

Speed skating - Mondiali 2019 oggi (7 febbraio) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Da quest’oggi si comincia. L’appuntamento è ad Inzell (Germania), comune tedesco di 4.375 abitanti, situato nella land della Baviera. Dal 7 al 10 febbraio si disputeranno i Mondiali su singole distanze di Speed skating (pattinaggio velocità pista lunga). Quattro giorni di gare in cui i pattinatori più forti si sfideranno sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena per centrare il successo. La Nazionale italiana di Maurizio ...

Speed skating - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Sven Kramer la vedette - Francesca Lollobrigida sogna nella mass start : Ormai ci siamo. Da domani fino al 10 febbraio Inzell (Germania) sarà la capitale mondiale dello Speed skating. Sull’anello di ghiaccio teutonico assisteremo alla rassegna iridata sulle singole distanze e lo spettacolo non mancherà. L’obiettivo per tutti gli atleti in pista sarà uno solo: vincere. E allora la Max Aicher Arena sarà teatro dello show. E chi saranno i favoriti gara per gara? Analizziamo i candidati alle medaglie nelle ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i grandi pensano ai Mondiali su singole distanze. Bene Bosa e Bonazza in casa Italia : Ed anche la tappa di Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia) è andata in archivio. Inutile negarlo, è stato un round decisamente particolare. Tanti atleti hanno deciso di non prendere parte all’evento, concentrando le proprie attenzioni nei confronti della rassegna iridata sulle singole distanze ad Inzell (Germania), in programma dal 7 al 10 febbraio. Va da sé che i risultati sull’anello di ghiaccio scandinavo siano ...

Speed skating - Mondiali singole distanze 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Siamo giunti al momento più importante della stagione dello Speed skating: i migliori atleti del panorama mondiale si daranno appuntamento sull’ovale di Inzell, uno dei più rapidi d’Europa, per i Mondiali su singole distanze. In Germania la rassegna si terrà da giovedì 7 a domenica 10 febbraio. La diretta streaming dell’evento sarà assicurata da ISU TV. Mondiali singole distanze Speed skating Inzell (Germania) Giovedì 7 dalle ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : Kulizhnikov e Yuskov sugli scudi - bene Bonazza nei 1500 metri : Terza ed ultima giornata di gare ad Hamar (Norvegia) sull’anello di ghiaccio scandinavo per quanto concerne l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Speed skating che precede i Mondiali 2019 su singole distanze ad Inzell (Germania). Il programma odierno si è completato con le prove maschili e femminili dei 500 e 1500 metri. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto. Nei 500 metri femminili (Divisione A) l’austriaca Vanessa Herzog si è ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : David Bosa terzo nei 500 metri della Divisione B - in evidenza Nao Kodaira : Seconda giornata di gare sull’ovale dell’Hamar Olympic Hall ad Hamar (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating. Day-2 dedicato alla velocità e le prestazioni degne di nota non sono mancate. Nei 500 metri femminili (Divisione A) la campionessa olimpica Nao Kodaira si è confermata il riferimento della specialità, imponendosi con il nuovo record della pista (37″254), precedendo l’austriaca Vanessa ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : Andrea Giovannini è decimo nei 5000 metri - bene Noemi Bonazza nei 3000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo erano in programma le prove dei 5000 metri maschili (divisione A e B) e dei 3000 metri femminili (divisione A e B). Nei 5 km riservati agli uomini (divisione A) il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo olimpico a PyeongChang su questa distanza, ha ottenuto il successo con il crono di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i convocati dell’Italia. Assente Francesca Lollobrigida proiettata ai Mondiali su singole distanze : Ritorna la Coppa del Mondo di Speed skating dopo gli Europei all-round e sprint a Collalbo (Italia). Domani, ad Hamar (Norvegia), fino al 3 febbraio andrà in scena la quinta tappa sul ghiaccio norvegese e la Nazionale italiana di Maurizio Marchetto risponde presente. Il direttore tecnico ha dovuto tener conto, nelle scelte per questa stage, della breve distanza che separa gli atleti dal Mondiale su singole distanze, in programma in Germania, ad ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : in Norvegia spazio agli sprinter ed alle gare long distance : La Coppa del Mondo di Speed Skating sbarca in Norvegia per la tappa di Hamar, che si svolgerà tra l’1 ed il 3 febbraio: il weekend di gare prevede i 3000 femminili ed i 5000 maschili venerdì 1, 500 e 1000 maschili e femminili sabato 2, e 500 e 1500 maschili e femminili domenica 3. Non ci saranno dunque mass start e gare a squadre. Nei 500 metri femminili l’austriaca Vanessa Herzog, bravissima a sopravanzare la nipponica Nao Kodaira, ...