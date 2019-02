Modena | donna carbonizzata in auto | fermato l’ex marito dopo lungo interrogatorio

Modena : donna di 38 anni ritrovata carbonizzata all'interno di un'auto incendiata : E' accaduto stamattina a Modena, una donna di 38 anni di origine marocchina ma residente da diverso tempo nella cittadina dove lavorava regolarmente come badante è stata ritrovata senza vita e completamente carbonizzata all'interno di una vettura da poco incendiata. Un carabiniere fuori servizio e in borghese che passava da quelle parti ha notato l'auto che emetteva fumo e avvicinandosi si è accorto che sul lato posteriore vi era una donna, ...

