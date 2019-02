Fincantieri : consegnata ad Ancona la 'Viking Jupiter' (2) : (AdnKronos) - Fincantieri ha avviato il suo rapporto con Viking nel 2012, dando fiducia alla società armatrice che faceva il suo ingresso nel mercato delle crociere oceaniche come start up. Dal primo ordine di due navi, oggi la collaborazione ha raggiunto le 16 unità in totale. Si tratta di un recor