Codacons | ci costituiremo parte offesa in processo stadio Roma

romadailynews

(Di giovedì 7 febbraio 2019)– “Ilsi costituira’ nell’eventualerichiesto dalla Procura della Repubblica per il caso dellodella, chiedendo un risarcimento a nome della collettivita’ se saranno accertati illeciti. Alla luce della richiesta di rinvio a giudizio per 15 persone accusate a vario titolo di aver pilotato le procedure amministrative legate al nuovo, crediamo che il sindaco Virginia Raggi non debba in nessun caso avallare eventuali reati che dovessero emergere dal procedimento penale, e quindi debba sospendere il progetto di Tor di Valle trovando siti alternativi per l’importante opera, al fine di impedire qualsiasi speculazione”, afferma il“Se non sara’ il sindaco ad adottare un simile provvedimento, ci pensera’ il Tar del Lazio dinanzi al quale pende un ricorso per sospendere gli atti ...