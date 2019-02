Al via quattro giorni di fuoco in Serie A | William Hill accende i riflettori sul 23° turno

La Società di servizi avvia quattro selezioni pubbliche Aosta - Per la creazione di una graduatoria utile all'assunzione di addetti a tempo ... : La Societa di servizi Valle d'Aosta in data 30 gennaio 2019 ha pubblicato quattro avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la creazione di una graduatoria utile all'assunzione di addetti ...

Savona e la "zona rossa" di via Nizza : quattro morti - 18 codici gialli e 3 rossi in quattro anni : 18 feriti trasportati in codice giallo, tre codici rossi e quattro persone hanno perso la vita. Questo è il tragico bilancio degli incidenti da agosto 2015 a gennaio 2019 sul rettilineo di via Nizza a ...

Guasto alla linea elettrica - Circumvesuviana senza corse per quattro ore : Oltre quattro ore senza treni, con i disagi attenuati soltanto dal fatto che, trattandosi di un sabato, il numero di pendolari e studenti è stato notevolmente più basso di altri giorni. È accaduto in ...

I quattro scaglioni dell'Ecotassa. via il primo di marzo : I mezzi più inquinanti pagheranno di più: è questa la filosofia di fondo dell'Ecotassa, che entrerà in vigore dal primo marzo. La tassa, che si pagherà una tantum all'acquisto del veicolo, sarà ...

Jovanotti a viareggio : nonna 70enne si sveglia alle quattro per essere la prima per i biglietti : nonna Lilli ha messo al fuoco il sugo ed è stata tra le centinaia di persone in fila per un tagliando del Jova Beach Party

Quattro giovani in trasferta a viareggio : arrestati per furto : Quattro giovani, di cui due minorenni, tutti residenti a La Spezia, in trasferta a Viareggio sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani - su Sky Cinema 1 i quattro vecchini volano fino in Argentina : Una nuova indagine, ma la novità del secondo film-tv de I delitti del BarLume in onda questa sera, 1° gennaio 2019, alle 21:15 su Sky Cinema 1, è la location. I quattro vecchini protagonisti della serie tv tratta dai libri di Marco Malvaldi si spostano infatti a Buenos Aires, in Argentina.I delitti del BarLume-Hasta pronto Viviani, la trama ...

Salto con gli sci – Al via il Torneo dei Quattro Trampolini di Oberstdorf : Via al Torneo dei Quattro Trampolini sull’HS137 di Oberstdorf: Insam trova vento contrario e manca l’accesso alla finale Niente da fare per Alex Insam. Nella prima giornata del Torneo dei Quattro Trampolini, l’azzurro chiude al 61° posto le qualificazioni. Una giornata poco fortunata per l’atleta altoatesino nello stadio di Oberstdorf, in Germania: quando è il suo turno sull’HS137, il vento contrario è ...

Etna - scossa di magnitudo 4.8 tra viagrande e Trecastagni : quattro feriti. Paura a Catania : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

Tre dei quattro lanci spaziali di oggi sono stati rinviati : Doveva essere una giornata storica con 4 lanci nel giro di poche ore, ma problemi tecnici e meteo avverso hanno costretto SpaceX, Blue Origin e Arianespace a rinviare

Eppela un portale dedicato ai viaggi con gli amici a quattro zampe - Milano Post : È on line da lunedì 26 novembre il progetto Conpet: viaggiare nel mondo con il proprio animale , selezionato per il crowdfunding sulla piattaforma Eppela e presente nella nuova area Pet Friends. Con ...