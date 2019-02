Strage Corinaldo | i periti | “Riscontrate irregolarità nella discoteca Lanterna Azzurra”

Strage di Corinaldo - i periti : "Irregolarità nelle uscite di sicurezza della discoteca" : Nominati dalla Procura di Ancona per accertare le cause della morte di sei persone per cui ci sono dieci indagati. "Balaustre troppo basse e fatiscenti". Nessuna traccia invece di sostanze urticanti come quelle dello spray al peperoncino

Strage Corinaldo - le perizie : irregolarità nella discoteca - : Le consulenze depositate in procura rivelano diverse "difformità" nell'uscita di sicurezza in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morte schiacciate nella calca sei persone, tra cui ...

Strage Corinaldo - le perizie : irregolarità nella discoteca : Strage Corinaldo, le perizie: irregolarità nella discoteca Le consulenze depositate in procura rivelano diverse “difformità” nell’uscita di sicurezza in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morte schiacciate nella calca sei persone, tra cui cinque ragazzini e una donna di 39 anni, madre di quattro ...

Strage Corinaldo - perizia dei consulenti : non conforme l'uscita della discoteca : l'uscita numero 3 dalla pista 1 della discoteca Lanterna Azzurra presentava diverse "difformità" dalle norme di riferimento

Strage Corinaldo - il papà di una delle vittime : “Le stelle di Sfera Ebbasta non ci rappresentano” : Più di un mese dopo la tragedia alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 6 persone sono morte mentre aspettavano l’arrivo del trapper Stera Ebbasta, parla il papà di una delle vittime, il quindicenne Mattia Orlandi: “Personaggi inseriti nella nostra quotidianità hanno avuto il coraggio di speculare sulla vita di questi poveri martiri”.Continua a leggere

Sfera Ebbasta responsabile della Strage di Corinaldo?/ 'Vai a fare lo spazzino' : la dura replica del rapper : Sfera Ebbasta si scontra con gli haters dopo la strage di Corinaldo: 'Vai a fare lo spazzino'. La dura replica del rapper.

Strage Corinaldo - falsa raccolta fondi nel nome di un 16enne morto. La madre : “Aiutatemi a bloccala” : E' stata diffusa su Instagram una falsa raccolta fondi in nome di Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia morto nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.Continua a leggere

Sfera Ebbasta - l'appello ai fan : impossibile scaricare il mio video dopo la Strage di Corinaldo : dopo la tragedia di Corinaldo, da Instagram Sfera Ebbasta ha lanciato nei giorni scorsi un appello 'disperato' a tutti i suoi fan, che sono subito accorsi in suo aiuto. 'Scrivete dappertutto, datemi ...

Dopo la Strage di Corinaldo - molti comuni vietano lo spray al peperoncino a Capodanno : Numerosi comuni in tutta Italia in questi giorni hanno provveduto a emanare apposite ordinanze per vietare categoricamente "l’uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin capsicum" nei luoghi pubblici per la notte di Capodanno nel tentativo di evitare incidenti scaturiti dall'uso improprio dell'oggetto.Continua a leggere

Strage Corinaldo - i legali delle vittime : «Spray al peperoncino non vanno vietati» : L'importante è che non si cada nella strumentalizzazione politica ma che si vada al nocciolo della questione: l'organizzazione dell'evento e le autorizzazioni date' . Per quanto riguarda lo spray al ...

Sfera Ebbasta torna sul palco dopo la Strage di Corinaldo : ecco dove si esibirà : Sfera Ebbasta torna sul palco e riparte con i suoi concerti dopo la drammatica strage di Corinaldo: ecco dove si esibirà. -- Sfera Ebbasta e la sorpresa per la sua nuova canzone: nessuno si sarebbe ...

Corinaldo - Strage in discoteca. Altri due indagati : strage di Corinaldo . Si tratta di Gianni Ermellini e Marco Cecchini . Il primo, di Rimini , la sera tra il 7 e l'8 dicembre era addetto alla sicurezza nella discoteca Lanterna Azzurra , video, . Il ...

SFERA EBBASTA E LA Strage DI CORINALDO/ Amazon stila la classifica : 500 euro bonus cultura spesi in Rockstar : SFERA EBBASTA dopo la STRAGE di CORINALDO: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Maurizio Costanzo contro Sfera Ebbasta : la pesante accusa dopo la Strage di Corinaldo : Mentre sul web proseguono le polemiche contro il trapper Sfera Ebbasta, accusato di veicolare messaggi sbagliati attraverso le sue canzoni, dalle pagine del settimanale 'Chi' Maurizio...