Napoli | Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus

Senza Hamsik - Ancelotti potrebbe varare il Napoli con l’uomo in più : Antonio Pisapia Napoli, 1980. Antonio Pisapia è un calciatore all’apice della propria carriera che, a causa di un grave infortunio, è costretto a ritirarsi precocemente dall’attività sportiva; Tony Pisapia è invece un cantante di musica leggera, che finisce arrestato per aver fatto sesso durante un suo concerto con una minorenne. Sulle loro storie (immaginarie) è incentrato un film, presentato nel 2001 alla Mostra del Cinema di Venezia, di ...

Tutte le assurdità sul Napoli di Ancelotti : Qualche pensierino sul Napoli e sulla stagione calcistica fino a questo punto. Lo scudetto: per il Napoli vincerlo è un obiettivo ancora irraggiungibile. Ma nonostante che gli azzurri non fossero stati accreditati di nessuna chance ad inizio stagione, il secondo posto è accolto quasi con sufficienza. Tra tifosi e opinionisti si parla apertamente di delusione, come se il Napoli fosse partito da favorito. Delusione che non si stempera neanche ...

Napoli - Ancelotti ci crede su tutti i fronti : “è ancora tutto in ballo” : Carlo Ancelotti ci crede ancora: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’allenatore del Napoli punta a campionato ed Europa League Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la stagione del Napoli potrebbe rivelarsi deludente e con nessun titolo aggiunto in bacheca. Non pare essere di questo avviso Carlo Ancelotti, che durante la conferenza di presentazione del prossimo ritiro estivo di Dimaro ha ammesso: “è ancora ...

Napoli - Ancelotti ottimista : 'E' ancora tutto aperto' : Secondo Carlo Ancelotti per il Napoli 'è ancora tutto in ballo, tranne la Coppa Italia e l'ho detto anche ai giocatori. Ci dispiace essere usciti ma abbiamo reagito subito. La squadra - ha evidenziato ...

Napoli - Ancelotti non molla : 'Tutto ancora in ballo - faremo bene negli ultimi 120 giorni' : Con una grande vittoria sulla Sampdoria, il Napoli ha riscattato la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Gli azzurri sono ripartiti con il piede giusto in campionato, nel giorno dell'...

Napoli - ecco perché Hamsik va via ma Ancelotti ora ha gli uomini contati : Le voci, ormai, si rincorrevano da qualche mese, ma nessuno a Napoli voleva crederci. Marek Hamsik e la Cina, a Dalian, città dell?estremo Oriente che affaccia su un mare diverso da...

Lo ha detto Ancelotti ieri sera : sta nascendo il Napoli di Fabian Ruiz : La partita con la Lazio È morto il re, evviva il re. Con Hamsik che parte per la Cina, nasce il Napoli di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha fatto la differenza da mezzala destra, ruolo dove può convergere e tirare con il sinistro. Può fare bene dall’altro lato, da interno sinistro, dove può verticalizzare di più per l’esterno di attacco. Subito in sintonia con i compagni e con il metodo Ancelotti. Il lento ma inesorabile avvicinamento di ...

Ancelotti - clamorosa ammissione : un big sta per lasciare il Napoli - : Il tecnico dei partenopei ha parlato con 'Sky Sport' al termine di Napoli-Sampdoria , partita vinta per 3-0 e in cui Hamsik è stato sostituito da Diawara dopo 28 minuti del secondo tempo, e ha ...

Napoli - Ancelotti 'Hamsik può partire - va accontentato' : Napoli - Un ritorno alla normalità dopo la delusione in Coppa Italia e la conferma che Marek Hamsik è a un passo dall'addio. La notte del San Paolo, il 3-0 alla Samp lascia sensazioni strane al Napoli ...

Napoli - Hamsik va in Cina. Ancelotti conferma : 'C'è una trattativa in corso' : Il Napoli riparte in campionato, ritrova gioco e vittoria ma come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di una possibile partenza di Marek Hamsik: destinazione Cina, sponda Dalian. A confermare ...

Napoli - Hamsik al Dalian Yifang : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Dalian Yifang: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di ...

Napoli - Ancelotti conferma l’addio di Hamsik : “trattativa in corso - Marek ha il desiderio di andare via” : Nel post partita, l’allenatore azzurro ha rivelato l’esistenza di una trattativa tra il Napoli e il Dalian per la cessione di Hamsik La vittoria ottenuta contro la Sampdoria è passata immediatamente in secondo piano, in casa Napoli infatti tiene banco l’imminente addio di Marek Hamsik. Carlo Hermann / AFP Il centrocampista slovacco, partito titolare oggi nel match del San Paolo, ha giocato la sua ultima partita davanti ai ...

Napoli - Ancelotti : "Ci siamo ritrovati. Per Hamsik c'è una trattativa in corso" : Il Napoli riparte alla grande, dopo il doppio stop con il Milan tra campionato e Coppa Italia. Contro la Sampdoria gli azzurri costruiscono il successo con primo tempo da applausi, impreziosito dall'...

Napoli - Hamsik al Guangzhou : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Guangzhou: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di andare lì ...