Malcom fa… X | Real Madrid riacciuffato nella ripresa dal Barcellona | il Clasico di Copa

sportfair

: RT @trippahin: È finita in pareggio, gol di #Malcom, complimenti a lui, partita sbagliata, rakitic fa schifo e Coutinho si deve svegliare,… - LucaPicafizz : RT @trippahin: È finita in pareggio, gol di #Malcom, complimenti a lui, partita sbagliata, rakitic fa schifo e Coutinho si deve svegliare,… - trippahin : È finita in pareggio, gol di #Malcom, complimenti a lui, partita sbagliata, rakitic fa schifo e Coutinho si deve sv… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Primo tempo meglio ilche passa in vantaggio con Lucas Vazquez,firma il pari e rimanda tutto alla semifinale di ritorno Due gol, tante emozioni e parecchie botte. Iltra, valido per l’andata delle semifinali didel Rey, regala spettacolo e colpi di scena, tenendo tutti con il fiato sospeso fino al terzo minuto di recupero dellaPRESSINPHOTO/LaPresseUn match maschio, combattuto su ogni pallone e sbloccato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. La zampata di Lucas Vazquez sorprende Lenglet e Ter Stegen, impreparati sul tap-in da due passi del giocatore blanco che trasforma in rete un perfetto assist di Benzema. Colpito a freddo, ilprova ad abbozzare una reazione ma il pressing delè asfissiante. Senza Messi in attacco, la manovra non è affatto fluida e i ...