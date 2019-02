In questo Paese le scorte sono troppe

Raffaele Cantone lascia Anac : “Mi sentivo sopportato. Sembra che il problema di questo Paese sia l’anticorruzione” : “Sembra che il problema del Paese sia diventato l’anticorruzione“. Parla con il tono di chi ha preso la decisione e non torna indietro, Raffaele Cantone. Quella di lasciare la presidenza dell’Anac per tornare a vestire la toga. La scadenza naturale del mandato alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione è l’aprile 2020, ma il magistrato anticamorra non aspetterà. I rapporti con il governo sono stati ...

Tav - Di Maio : “Fino a quando il M5s sarà al governo non ci sarà. La vuole la peggiore lobby di questo Paese” : ino a quando ci sarà il M5S al governo la Tav non ci sarà”. Lo dice Luigi Di Maio, parlando da Penne, in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alla presidenza della Regione per il movimento. Quella è un’opera “che vuole la peggiore lobby di questo paese” ma, ricorda Di Maio, “il Movimento Cinque Stelle sta dall’altra parte”. L'articolo Tav, Di Maio: “Fino a quando il M5s sarà ...

Pil : Moretti (Pd) - 'questo governo mette a rischio il futuro del Paese' : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - “Da presunto boom economico a recessione vera nel giro di due settimane. Questo governo sta deprimendo il Paese, mettendo a rischio la vita delle nostre imprese e migliaia di posti di lavoro”. A dirlo in una nota è Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito D

ESCLUSIVA Sen. Cirinnà - PD - : "Il Paese paga l'incompetenza e gli errori clamorosi di questo Governo" : Credo, però, anche che l'appartenenza politica debba ora essere tenuta lontano dalla vicenda: parlino gli atti, le leggi e gli organi competenti, cioè la Giunta per le immunità del Senato e la ...

Di Battista - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Dichiara guerra alla Francia e poi va in India? Oh ciccio - questo Paese non è un albergo” : L’inizio della Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata ad Alessandro di Battista: “dice che la Tav è una str… Che tu, Fazio, hai la coda di paglia, dichiara guerra alla Francia e poi dice basta! Vado in India. Oh ciccio! questo paese non è un albergo! I 5 Stelle siete voi, non noi!”. Nell’intervento di Crozza trova spazio anche Di Maio con la sua idea dei ...

Di Battista : “Non mi candido alle europee. Tav più grande sciocchezza che possa fare questo paese” : Le elezioni europee (a cui non si candiderà), gli attacchi a Toninelli, i rapporti con la Lega, il Tav, i migranti. Questi i temi toccati da Alessandro Di Battista durante il suo intervento a Che tempo che fa. Ospite da Fabio Fazio, l’esponente del M5s innanzitutto ha dato una notizia: “Sembrerà strano: amo la politica ma preferisco farla fuori dalle istituzioni. Non mi candiderò quindi alle europee. Sto vedendo che si può incidere ...

'Sì Tav' a Torino - Maurizio Martina - Pd - : 'Serve chiarezza - questo governo è contro il Paese' : Intervista a Maurizio Martina , Pd, alla manifestazione Sì Tav di Torino. di Alberto Giachino , Ag. Reporters,

Renzi attacca il M5S : 'State rendendo ridicolo questo Paese' - poi propone un patto (VIDEO) : Matteo Renzi continua a non avere parole tenere nei confronti del governo. Stavolta nel suo consueto filo diretto con i suoi followers, rinnovato attraverso la consueta diretta Facebook, si è scagliato contro il Movimento Cinque Stelle. La sua invettiva ha riguardato la vicenda che ha visto coinvolte Paola Taverna e sua madre, sfrattata da una casa popolare per via di quella che sarebbe stata un'occupazione abusiva. L'ex presidente del Consiglio ...

Marco Travaglio avverte Di Maio - con questo decreto farete danni a voi stessi e al Paese : Marco Travaglio questa volta non sposa la scelta del governo, precisamente non è d’accordo con il M5S “Se i Cinque stelle vogliono fare un danno a se stessi e soprattutto all’Italia, non hanno che da tirare diritto con la riforma costituzionale sul referendumpropositivo senza quorum”. Marco Travaglio, nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, dal titolo Achtung referendum, attacca Luigi Di Maio e il M5s. “Così ...

Meta - Anastasio premiato dal sindaco : 'questo Paese mi ha forgiato' : Meta - È stato accolto con tutti gli onori come si addice a una star della musica e a un ragazzo capace, come ha osservato il sindaco Giuseppe Tito, di dare 'una lezione di politica che mancava da 40 ...

“Caro Davigo - questo non è un paese fatto di presunti colpevoli” - dice Bruno Vespa : Roma. “Mentre mia nonna aveva la foto di Giovanni XXIII sul comodino e qualcun altro ha le foto dei figli o un libro, il dottor Davigo sul comodino ha le manette”. E’ con questa battuta tagliente che Bruno Vespa, ospite la scorsa settimana a DiMartedì su La7, ha provato a mandare giù le sparate gius