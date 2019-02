Ilva | collinette “ecologiche” nate per proteggere le case erano diventate discarica di

Ex Ilva - carabinieri del Noe sequestrano collinette 'ecologiche' : I carabinieri del Noe hanno sequestrato tre collinette "ecologiche" provenienti dal polo siderurgico ex Ilva , ora ArcelorMittal Italia, di Taranto. Estese su un'area di circa nove ettari, erano state ...

Ilva - sequestrate collinette a ridosso dei Tamburi : dovevano proteggere le case - sono ‘incredibile accumulo di rifiuti’ : Erano state create negli anni ’80 per proteggere il quartiere Tamburi di Taranto, per non farlo soffocare, provando a fungere da barriera rispetto alle polveri dei parchi minerari dell’allora Italsider. Quarant’anni dopo, si scopre che le “collinette ecologiche” del siderurgico sono in realtà immense discariche abusive di rifiuti industriali. Hanno già contaminato i terreni con sostanze altamente tossiche e cancerogene. ...