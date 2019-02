Dl Semplificazioni | il governo incassa la fiducia

Dl Semplificazioni : dalla Camera ok alla fiducia al governo : La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto semplificazioni, già approvato dal Senato il 29 gennaio. Sono stati 310 i voti favorevoli, 245 i contrari e un solo deputato si è ...

Dl Semplificazioni - Fraccaro : “Governo pone la fiducia”. Scoppia la bagarre in Aula - Borghi (Pd) scatenato : Poco prima di annunciare la fiducia al decreto che contiene le misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, il cosiddetto dl Semplificazioni, la Camera aveva respinto una questione pregiudiziale, illustrata da Forza Italia, secondo cui il provvedimento conteneva un ampio spettro di norme che “non appaiono riconducibili al già ampio oggetto del decreto”, che si presenta come ...

Governo pone fiducia sul dl Semplificazioni : opposizioni insorgono : L'esecutivo ha deciso di porre la questione di fiducia alla Camera sul dl Semplificazioni. Ad annunciarlo per il Governo è stato il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro. Il decreto nella gioranta di ieri è stato esaminato in Commissione e il 29 gennaio ha avuto il semaforo verde dal Senato. Subito dopo l'annuncio di Fraccaro è scoppiata la bagarre in Aula. Le opposizioni hanno protestato in modo duro. Il dem Enrico Borghi ...

Il Governo pone la fiducia al dl Semplificazioni e scoppia la bagarre in aula : Quando il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro ha comunicato in Parlamento la questione di fiducia sul Dl Semplificazioni è scoppiata la bagarre. Proteste delle opposizioni in particolare il Pd con Enrico Borghi che ha criticato quella che ha definito "espropriazione" del parlamento.Il deputato Dem ha attaccato i due alleati di Governo: "Ormai è diventata una consuetudine da parte del Governo del cambiamento ...

Dl Semplificazioni : governo pone la fiducia - bagarre in Aula alla Camera : Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sul decreto Semplificazioni, all'esame della Camera. Al momento dell'annuncio da parte del ministro è scoppiata la bagarre in Aula, con la protesta delle opposizioni. In particolare, il Pd con Enrico Borghi, ha lamentato "l'espropriazione" del Parlamento. "Ormai è diventata una consuetudine da parte del governo del cambiamento ...

