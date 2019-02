AUD sull' ottovolante

F1 - Marko torna sulle condizioni di Niki LAUDa : “deve avere pazienza - difficilmente lo vedremo in Australia” : Il manager della Red Bull ha parlato delle condizioni di Lauda, sottolineando come difficilmente possa recarsi in Australia per l’inizio della stagione di F1 Niki Lauda prosegue nel suo recupero dal trapianto di polmone, avvenuto lo scorso mese di agosto in Austria. Il presidente non esecutivo della Mercedes ha tanta voglia di tornare in pista a seguire la propria squadra, ma i medici professando calma e tranquillità per non ...

F1 - Marko sulle condizioni di LAUDa : 'Ha bisogno di tanta pazienza' : Decade dunque la possibilità di vedere il tre volte campione del mondo ai test pre-stagionali e alla prima gara del Mondiale 2019 che si disputerà all'Albert Park di Melbourne il prossimo 17 marzo. ...

Sampdoria-Juventus - il comunicato ufficiale sull’affare AUDero : Emil Audero si trasferirà definitivamente alla Sampdoria, anche se la Juventus terrà la possibilità di riacquistarlo in futuro La Juventus ha raggiunto con la Sampdoria un accordo che fissa le condizioni per il prestito con obbligo di riscatto di Emil Audero, trasferitosi a titolo temporaneo alla società blucerchiata già la scorsa estate. Il comunicato: ACCORDO CON L’U.C. SAMPDORIA RELATIVO AL CALCIATORE EMIL Audero Torino, 30 ...

ClAUDio Lotito - la retata del pm sulla maxitruffa delle multe : sequestrati 26mila euro al patron della Lazio : Sono 197 gli indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate. Tra questi c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito indagato per concorso in falso e truffa, l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e d

AUDio - testo e traduzione di Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez - duetto sull’ansia e il male di vivere : Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez ha fatto il suo debutto online e negli store digitali giovedì 24 gennaio: si tratta della prima partnership per la Gomez da quando, lo scorso autunno, è stata ricoverata per un crollo nervoso e si è allontanata dalle scene procrastinando l'uscita del suo nuovo album che non ha ancora un titolo né una data d'esordio ufficiale. La canzone fa da apripista all'EP Inner Monologue Part 1 della Michaels e ...

Segretario di Stato USA plAUDe alle pressioni di Trump sulla NATO - : Le crescenti risorse trovate per il Segretario generale Jens Stoltenberg e per i partner della NATO nel mondo sono aumentate in modo significativo e si avvicinano ai 100 miliardi $. E' molto più di ...

New York : preme sull'acceleratore Estee LAUDer : Ottima performance per la società leader nei trattamenti anti-age , che scambia in rialzo del 2,10%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Forza Italia plAUDe l'attività dei parlamentari D'Ettore e Mugnai sulla questione E45 : ... in tutte le sedi istituzionali, per poter far riprendere il traffico locale onde evitare di danneggiare in modo irreparabile l'economia e la mobilità dell'intero territorio. Sempre nella mattinata ...

F1 - i dati ufficiali sull’AUDience TV. Crescita del 10% - aumentato anche il pubblico delle piattaforme digitali : Si registrano dati in Crescita per quanto riguarda l’audience televisiva complessiva del Mondiale di F1 nel 2018. In termini di spettatori unici, infatti, la massima categoria motoristica mondiale ha ottenuto un aumento del 10%, arrivando a 490.2 milioni. L’incremento è ancora maggiore nei 20 mercati principali, dove raggiunge il 14%: in questo caso parliamo per la maggior parte di una buona fetta di Europa e Americhe. I mercati con ...

ClAUDio D’Angelo svela un retroscena sulla rottura con Ginevra Pisani : Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo: lui svela una brutta verità Dopo la notizia sulla fine dell’amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un lungo sfogo su Instagram. Claudio ha dichiarato sotto una sua foto insieme a Ginevra Pisani che questo era uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. D’Angelo ha poi proseguito affermando che non voleva parlare di colpe: ...

F1 - buone notizie sulle condizioni di Niki LAUDa : ha lasciato l’ospedale di Vienna : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna, una buona notizia dopo giorni di terapia intensiva dopo una forma di influenza contratta ad Ibiza Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna dove era stato ricoverato dieci giorni fa in terapia intensiva a causa di una grave forma di influenza contratta durante le feste trascorse a Ibiza. Secondo quanto riporta l’agenzia Apa l’ex pilota 69enne, tre volte campione del ...

AUDi Q4 - I test della Suv coupé proseguono sulla neve : Gli avvistamenti dei prototipi della nuova Audi Q4 iniziano a moltiplicarsi in vista del debutto, previsto entro la prossima estate. La nuova Suv coupé dei Quattro Anelli si baserà sulla meccanica della Q3 e, proprio per questo motivo, secondo alcune voci non sarebbe da escludere che possa prendere il nome di Q3 Sportback, seguendo la logica di denominazione che dovrebbe caratterizzare anche la versione più sportiva dell'elettrica e-tron.Stile ...

Andrea Dal Corso si confessa su Instagram sulla sindrome di RaynAUD : Andrea Dal Corso ha avuto recentemente modo di annunciare di essere malato, è infatti affetto dalla sindrome di Raynaud. Il giovane in proposito ha ricevuto molta solidarietà e affetto ed ha deciso di parlare di sé e della sua malattia sui social. Tre anni di sofferenze Andrea ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae nel mese di marzo dell'anno sCorso, uno scatto, come spiega il bel giovane, molto significativo per lui, perchè è da quel ...

ClAUDio Baglioni sull’esclusione di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Errare è umano” - Caramelle sarà a Sanremo 2019? : Claudio Baglioni parla per la prima volta dell'esclusione di Caramelle. Al Festival di Sanremo 2019 era stato presentato un brano firmato da Pierdavide Carone e interpretato insieme ai Dear Jack, Caramelle, escluso dalla competizione. 22 i posti dei Campioni, sia quali si sono aggiunti i 2 di Sanremo Giovani e, tra le tante proposte ricevute, la commissione artistica ha bocciato anche Caramelle, un pezzo che sta facendo parlare molto di sé, ...