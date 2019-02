ilnapolista

: Tutte le assurdità sul Napoli di Ancelotti - SSCNapoliNews : Tutte le assurdità sul Napoli di Ancelotti - napolista : Tutte le assurdità sul Napoli di Ancelotti Nessuno lo dava tra i primi quattro e ora si parla di delusione per il s… - lastoray9 : @LisaLisa_____ Cioè gli scrivo al baldi che ho un impegno e non posso fare tutte le ore, fino alle 18 mi Sembra una assurdità -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Qualche pensierino sule sulla stagione calcistica fino a questo punto.Lo scudetto: per ilvincerlo è un obiettivo ancora irraggiungibile. Ma nonostante che gli azzurri non fossero stati accreditati di nessuna chance ad inizio stagione, il secondo posto è accolto quasi con sufficienza. Tra tifosi e opinionisti si parla apertamente di delusione, come se ilfosse partito da favorito. Delusione che non si stempera neanche contro una Juventus da 60 punti in 22 partite.Una situazione a dir poco surreale. I 51 punti dopo 22 giornate sono il secondo miglior punteggio nella storia del. E nella gran parte dei campionati passati si sarebbero tradotti in un primo posto (e con distacco). Persino gli 11 punti di vantaggio sulla terza e i 16 sulla quinta spostano di poco il giudizio di tifosi e opinionisti. Si sussurra già di annata fallimentare, e se ilnon ...