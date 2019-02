Samsung Galaxy M20 ed Essential Phone PH-1 si aggiornano con nuove patch e miglioramenti

Fino a 3 giorni la batteria del Samsung Galaxy Watch - aggiornamento decisivo : Quest'estate il Samsung Galaxy Watch è stato presentato insieme al Note 9, facendo sicuramente scalpore per il suo gradevole design, e per le tante funzionalità offerte. Se avete deciso di acquistarne uno, sappiate che a breve, sempre che non l'abbiate già ricevuto, vi sarà notificato un aggiornamento piuttosto importante, contrassegnato dalla sigla 'R800XXU1BSA4/R800XA1BSA4', e dal peso di 60MB, e poco più. Trattasi di una build che non ...

Come fare Screenshot Samsung Galaxy M10 : Come catturare Screenshot su Samsung Galaxy M10 sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy M10.

Le fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10 e S10 + potrebbero avere stabilizzazione ottica e registrazione video 4K : Secondo alcune indiscrezioni che circolano su Weibo, la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10 e S10+ sarebbe dotata di funzioni evolute. L'articolo Le fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10 e S10 + potrebbero avere stabilizzazione ottica e registrazione video 4K proviene da TuttoAndroid.

In bianco il Samsung Galaxy S10 (foto) non lascia indifferenti e ci regala una nuova conferma : Mancano quindici giorni esatti alla presentazione del Samsung Galaxy S10: le anticipazioni sul successore del Samsung Galaxy S9 non si fanno mancare e oggi 5 febbraio riusciamo a fornire ai nostri lettori un nuovo contributo fotografico che riguarda il futuro top di gamma. Quest'ultimo, nella specifica colorazione bianca, è stato immortalato nella sua parte posteriore (almeno una parte di questa). Vedere per credere, lo scatto al termine ...

Tripla fotocamera di Samsung Galaxy S10 in bella vista e un riscontro sulla ricarica wireless inversa : Samsung Galaxy S10 si mostra in un paio di nuove immagini condivise da Evan Blass con la sua Tripla fotocamera posteriore in bella vista. E nel mentre traspaiono nuove conferme sulla presenza della ricarica wireless inversa à la Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Tripla fotocamera di Samsung Galaxy S10 in bella vista e un riscontro sulla ricarica wireless inversa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : prezzo e uscita in Italia - ecco le versioni ufficiali : Samsung Galaxy S10: prezzo e uscita in Italia, ecco le versioni ufficiali Data uscita Samsung Galaxy S10 Il nuovo top di gamma Samsung il Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio nel corso di un evento organizzato dalla casa sudcoreana a San Francisco. Per l’arrivo sul mercato, invece, bisognerà aspettare almeno la prima settimana di marzo. Nel frattempo, continuano a trapelare delle indiscrezioni sul prezzo del nuovo attesissimo ...

Galaxy A90 - il primo Samsung con fotocamera pop-up?/ Foto - obiettivo a scomparsa : novità per gigante coreano : Galaxy A90, il primo Samsung con Fotocamera pop-up? Foto, obiettivo a scomparsa frontale: novità per il gigante coreano nel 2019

Vodafone Full Pack : Samsung Galaxy J4 Plus e Galaxy A7 acquistabili a partire da 30 rate mensili da 0 - 99 euro : Samsung Galaxy A7, ottimo device con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e il processore Samsung Exynos 7 Octa 788, e Galaxy J4 Plus, smartphone di fascia bassa del 2018 dalle ottime prestazioni, prenderanno il posto di Samsung Galaxy A8 e Galaxy J3 (2017) nella promozione Vodafone Full Pack. Full Pack di Vodafone permette ai consumatori di ottenere: Uno […] L'articolo Vodafone Full Pack: Samsung Galaxy J4 Plus e Galaxy A7 acquistabili ...

Un aggiornamento di Samsung One UI blocca app come Substratum e Swift Installer su Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : Per qualche strano motivo, la versione beta dell'interfaccia Samsung One UI basata su Android 9 Pie e gli aggiornamenti stabili per Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9 non hanno questa restrizione. Tuttavia, le build beta di One UI per Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con SoC Snapdragon ed Exynos hanno questa restrizione in atto che impedisce agli utenti di installare overlay personalizzati da app come Substratum o Swift ...

Samsung Galaxy Watch riceve un aggiornamento che migliora l’autonomia : Lo smartWatch Samsung Galaxy Watch riceve un piccolo aggiornamento che migliora alcune funzionalità e aumenta ulteriormente l'autonomia. L'articolo Samsung Galaxy Watch riceve un aggiornamento che migliora l’autonomia proviene da TuttoAndroid.

Un pochino più potente del previsto il Samsung Galaxy S10 Plus : rilevazioni del 4 febbraio : Emergono anche in queste ore alcune novità molto interessanti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 Plus, con segnali decisamente più incoraggianti rispetto alla scorsa settimana, quando abbiamo dedicato un articolo all'apparizione del top di gamma ormai prossimo alla presentazione ufficiale su GeekBench. Se da un lato qui trovate qualche altro riferimento alle suddette rilevazioni, allo stesso tempo è importante concentrarsi sui nuovi ...

Samsung Galaxy S10+ con Exynos 9820 si migliora su Geekbench : A circa settimane dal lancio, Samsung Galaxy S10+ è tornato a farsi vedere su Geekbench nella variante Exynos migliorando il precedente punteggio. L'articolo Samsung Galaxy S10+ con Exynos 9820 si migliora su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10E : la versione base del nuovo top di gamma coreano non ha più segreti : Dalla Rete continuano ad arrivare informazioni ed immagini inedite sui nuovi smartphone della famiglia Galaxy S10 di Samsung

Di tutto e di più col Samsung Galaxy S10 : reverse wireless charging incluso : Non dovrebbero esserci dubbi sull'adozione da parte dei Samsung Galaxy S10 della tecnologia 'reverse wireless charging', che, come suggerisce il nome, permetterà al dispositivo di avvalersi del protocollo Qi per trasformarsi in una sorta di power-bank. Lo scopo? Quello di ricaricare, anche senza fili, un qualsiasi altro dispositivo che supporti a propria volta la tecnologia (una soluzione simile è stata implementata su Huawei Mate 20 Pro, come ...