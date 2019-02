Replicator è la stampante 3D ispirata da Star Trek che crea oggetti con la luce

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) I ricercatori dell’Università della California (UC) Berkeley hanno svelato una3D cheun intero oggetto alla volta, invece di “costruirlo” strato per strato come fanno i dispositivi oggi più comuni. L’hanno soprannominato “” in omaggio al dispositivo fantascientifico della saga diche materializza qualsiasi varietà di cibo o di oggetto inanimato, partendo dall’energia pura o da una materia inerte. Nel documento pubblicato su Science, i ricercatori spiegano che questaè un passo avanti verso la personalizzazione di massa dicome protesi e scarpe da corsa.Per capire la novità di questo metodo di stampa 3D è necessario ricordare che una3D tradizionale costruisce un oggetto in 3D strato per strato. Questo processo ha diversi effetti collaterali, fra cui il fatto che l’oggetto ...