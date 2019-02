Reddito cittadinanza | allarme Inps | “Il 45% dei dipendenti al Sud prende meno del

Reddito di cittadinanza - allarme dei sindacati : "Sui navigator rischio guerra tra poveri" : MILANO - I sindacati lanciano l'allarme sul Reddito di cittadinanza. Il nuovo sussidio, secondo Cgil, Cisl e Uil rischia di innescare 'una vera e propria guerra tra poveri'. Intervenute in audizione ...

Castelli a Radio 24 : «Il Reddito di cittadinanza sarà permanente» : ... tant'è che li vedrò abbastanza presto perché voglio approfondire con loro una serie di temi», ha detto il sottosegretario all'Economia Laura Castelli. «Le imprese - ha aggiunto Laura Castelli - ...

Reddito di cittadinanza - Istat e Inps dimezzano la platea a 2 - 7 milioni : La platea complessiva sarà composta da 1 milione e 308 mila famiglie, delle quali oltre la metà, il 57% al Sud, e 2 milioni e 706 mila persone. Ieri, in audizione in commissione Lavoro al Senato sul ...

Reddito di cittadinanza sul web - ma ancora non è possibile presentare la domanda : E' online da ieri il sito internet per chiedere il Reddito di cittadinanza, il sussidio volto al reinserimento occupazionale di quella fascia di popolazione che risulti più debole ed emblema delle linee di indirizzo politico del Movimento 5 Stelle. Le domande potranno essere presentate a partire dal 6 marzo e fino a quella data lo spazio dedicato al Reddito di cittadinanza assumerà esclusivamente un carattere informativo finalizzato a rispondere ...

Reddito di cittadinanza - come dovrebbe funzionare la "card" : La carta prepagata, che assomiglia in tutto e per tutto alle PostePay, non riporta riferimenti al Reddito di cittadinanza...

Reddito cittadinanza - sindacati : su navigator guerra fra poveri : Roma, 5 feb., askanews, - 'Non convince la previsione che le assunzioni dei circa 6mila navigator da parte dell'Anpal Servizi siano realizzate con contratti di collaborazione. E'una condizione che ...

Reddito cittadinanza - sindacati : rischio risorse insufficienti : Roma, 5 feb., askanews, - Sul Reddito di cittadinanza 'vi è una preoccupazione che la misura, essendo legata alle disponibilità economiche stabilite nella legge di bilancio, non abbia risorse ...

Reddito di cittadinanza - il sito del governo regala dati a Google e Microsoft : In foto: Lino Banfi e Luigi Di Maio – Roberto Monaldo / LaPresse È la vetrina del Reddito di cittadinanza, ma non è per niente blindata. Il sito internet della misura simbolo del Movimento 5 Stelle presenta qualche falla tecnica che, alla fine, potrebbe potenzialmente aiutare Google e Microsoft a raccogliere dati per gli Stati Uniti d’America in un ipotetica guerra cibernetica contro l’Italia. Il sipario sul sito che spiega ...

Reddito di cittadinanza : il sito violerebbe la privacy secondo esperto di cyber security : Il nuovissimo sito creato per gestire e richiedere il Reddito di cittadinanza (Redditodicittadinanza.gov.it) potrebbe avere un grave problema, ossia la violazione della privacy degli utenti. A quanto pare, infatti, il sito potrebbe violare le nuove norme per la privacy previste dal recente regolamento europeo chiamato GDPR, come ha fatto notare l'esperto di sicurezza informatica Matteo Flora sul suo blog, in un post nel quale sottolinea alcuni ...

I sindacati bocciano il Reddito di cittadinanza : "Rischio guerra tra poveri" : Il reddito di cittadinanza rischia di innescare "una vera e propria guerra tra poveri". E' l'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil nell'audizione sul decretone. I sindacati denunciano "la concorrenza" che rischia di crearsi tra nuovi e vecchi precari dell'Anpal (cioè tra i navigator e i lavoratori storici), ma anche "l'effetto spiazzamento" degli utenti dei centri per l'impiego non beneficiari del reddito che potrebbero passare in secondo ...

Reddito di cittadinanza - Boeri : “Potremmo dover chiedere indietro 10mila euro a 100mila famiglie” : “Noi non abbiamo gli strumenti di verifica sopratutto quelli relativi all’accertamento del patrimonio mobiliare di chi accede al beneficio: quindi a posteriori potremmo trovarci a fare un’azione di recupero nei confronti di famiglie che non se la passano bene, più di 100mila nuclei familiari a cui potremo richiedere indietro anche 10mila euro“. È il presidente Inps Tito Boeri a profilare questa eventualità nel corso della ...

Reddito di cittadinanza - domande dal 6 marzo : ecco Sito web e Card : Come promesso, il vicepremier Luigi Di Maio ha tolto il velo di mistero sull’attuazione del Reddito di cittadinanza 2019, presentando alle 15,45 di ieri, lunedì 4 febbraio, Sito web a cui accedere per fare domanda, e la Card, la carta Rdc che sarà consegnata ai beneficiari, e su cui saranno caricati i soldi erogati a loro favore. Una presentazione in pompa magna, con tanto di musica dei Coldplay in sottofondo e platea di applausi. “Un ...

Lavoro : metà dei dipendenti al Sud guadagna meno del Reddito di cittadinanza : Secondo i dati dell’Inps il 45% dei dipendenti privati che lavorano al Sud guadagnano meno dei 780 euro previsti dal reddito di cittadinanza. Per arginare questo squilibrio secondo l’Inps bisognerebbe rivedere i criteri utilizzati per assegnare il reddito di cittadinanzache, tra l’altro, avvantaggiano soprattutto i single...

Pubblicato portale del Reddito di cittadinanza con le informazioni per l'iscrizione : Il reddito di cittadinanza è ufficialmente partito e lo dimostra l’uscita sul web del sito ministeriale dedicato al programma. Il sito che per il momento è solo di informazione sul progetto, potrà essere utilizzato anche per la presentazione delle istanze per soggetti in possesso dello Spid. Intanto, da una prima lettura di quanto riportato sul sito, molti aspetti controversi della misura appaiono sicuramente più chiari. Infatti, ai requisiti ...