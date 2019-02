: Ultim'ora #Papa:beati non ricchi, ma poveri e miti - Cyber_Feed : Ultim'ora #Papa:beati non ricchi, ma poveri e miti - NotizieIN : Papa:beati non ricchi, ma poveri e miti - GDS_it : Il #Papa ad #AbuDhabi: 'Non beati i ricchi e i potenti,ma i poveri e i miti' -

"Chiedo per voi la grazia di custodire la pace,l'unità, di prendervi cura gli uni degli altri,con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda classe". Così ilnell'omelia della messa alla Zayed Sports City di Abu Dhabi. Parlando delletudini, ilha detto che "in esse vediamo un capovolgimento del pensare comune, secondo cui sono, i potenti, quanti hanno successo e sono acclamati dalle folle. Per Gesù, invece,sono i, i, i perseguitati.".(Di martedì 5 febbraio 2019)