Palermo | Richardson e Treacy si sono dimessi | è ufficiale

Serie B – Palermo nel caos! Il neo presidente Richardson si dimette e licenzia Foschi… che non è al corrente di nulla : Nuova grana dirigenziale per il Palermo: il neo presidente Clive Richardson si dimette e licenzia Rino Foschi, il responsabile dell’area tecnica è però impegnato in sede di mercato ed è all’oscuro di tutto Clamoroso quanto sta accadendo a Palermo nelle ultime ore. Il nuovo presidente Clive Richardson, che ha preso il posto di Enrico Zamparini da qualche settimana, ha annunciato le proprie dimissioni, come dichiarato dallo ...

Richardson : 'Facile ha licenziato Foschi - gli lascio il Palermo' : Sport Capital Group ha poi aggiunto: 'SCG acquisirà una serie di club in tutta Europa. Clive è una parte importante di questo processo e come tale si farà da parte per permettere ad Emanuele Facile ...

Terremoto Palermo - licenziato Foschi e Richardson rinuncia alla presidenza : E’ una situazione sempre più delicata in casa Palermo, negli ultimi mesi sono stati tanti i dubbi sul passaggio di proprietà e sul nuovo presidente rosanero, adesso una nuova notizia clamorosa. Il presidente del Palermo, Clive Richardson, ha annunciato attraverso un messaggio inviato alla redazione di ForzaPalermo.it – che l’amministratore delegato rosanero Emanuele Facile ha deciso di licenziare il responsabile ...

Palermo - Zamparini cede la società : è ufficiale. Richardson nuovo presidente : Maurizio Zamparini a Sport Capital Investments Ltd, società controllata da Sport Capital Group Ltd, in esecuzione dell'accordo preliminare firmato il 30 novembre. Il nuovo consiglio di ...

GdS 'Palermo - luci e ombre di Richardson' : Richardson fornisce anche servizi di gestione del patrimonio e dei diritti d'immagine di chi pratica o ha praticato sport professionistici, con boxe e calcio femminile i suoi campi in cui va forte. ...

Palermo calcio : Clive Richardson è il nuovo proprietario del club : Sta per iniziare una nuova era per il Palermo calcio. Infatti, proprio in queste ultime ore, è stato annunciato che Clive Richardson sarà il nuovo patron del club siciliano, alla guida di una cordata che avrebbe rilevato il club dall'ormai ex presidente Maurizio Zamparini. Clive Richardson è un imprenditore britannico che negli ultimi anni si è distinto per aver collaborato con numerose aziende inglesi (e non solo) avviando delle interessanti ...

Palermo nelle mani di Richardson e di una società con 200 sterline di capitale sociale : le regole italiane lo consentono : “Ho venduto il Palermo per 10 euro”. In un campionato normale di un Paese civile, un annuncio del genere avrebbe fatto sobbalzare le autorità. Invece siamo in Italia e tutto è possibile, anche che una delle più importanti squadre della Serie B sia ceduta per una manciata di spiccioli a dei perfetti sconosciuti, con una storia societaria inconsistente e un capitale sociale di appena 200 sterline. Senza veri controlli, senza garanzie certe sul ...

Palermo : Richardson - cercato noi Zamparini : ANSA, - Palermo, 4 DIC - "Negli ultimi sei mesi cercavamo opportunità d'investimento in tutto il mondo. Siamo stati noi a cercare il Palermo. Questa per noi rappresenta una grande opportunità". Lo ha detto l'ad della Global Futures Sports and Entertainment, Clive Richardson. L'uomo che ieri ha ...

