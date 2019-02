Palazzo in fiamme a Parigi | sono 10 i morti e 36 i feriti

Parigi - Palazzo in fiamme nella notte : 10 morti e 36 feriti - arrestata una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

Parigi - Palazzo in fiamme nella notte : almeno 8 morti e 31 feriti - arrestata una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

Parigi - Palazzo in fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - arrestata una donna : Incendio in un edificio di otto piani nel 16esimo arrondissement. Tra i feriti anche due vigili del fuoco

Parigi - Palazzo in fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - fermata una donna per incendio doloso : Sono 8 i morti nell'incendio di un palazzo di otto piani a Parigi. Lo riferiscono i media francesi, che citano la procura della capitale, mentre «Le Parisien» scrive che gli...

Palazzo in fiamme nella notte : almeno 7 morti e 30 feriti a Parigi : Bilancio pesantissimo e provvisorio: almeno sette persone sono morte in un incendio divampato in un Palazzo di otto piani a...

CATANIA - INCENDIO IN UN Palazzo : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione

Catania. Incendio in un Palazzo in via Di Prima : persone bloccate tra le fiamme : Sabato da incubo in via Di Prima dove alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un palazzo. Nello stabile è

Parigi - esplosione in zona Opera : nessuna vittima ma diversi feriti - Palazzo in fiamme : Una tremenda esplosione ha scosso questa mattina all'alba il quartiere intorno al teatro dell'Opera a Parigi, precisamente in rue de Trevise. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla capitale francese, pare che a provocare la deflagrazione sia stato un incendio sviluppatosi in un panificio della zona, ma ovviamente le cause sono ancora in corso di accertamento e le notizie frammentarie per avere un quadro chiaro di come siano andati i ...

Parigi - forte esplosione in centro. Ci sono feriti : Palazzo in fiamme vicino all'Opera : Una forte esplosione è stato udita nel nono arrondissement di Parigi. Lo riferisce la polizia. Ci sono feriti. In fiamme un palazzo vicino all'Opera, secondo alcune testimonianza su Twitter. Si teme possa trattarsi di un attentato. Leggi anche: "Rischiate esercito di kamikaze". L'incubo islamico sug

Parigi - fortissima esplosione nel quartiere Opéra : Palazzo in fiamme : esplosione a Parigi, dove un palazzo sarebbe in fiamme nel quartiere dell'Opera. Sembra il boato sia avvenuto in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere....

Parigi - esplosione fortissima al quartiere Opera : un Palazzo è in fiamme - molti feriti : Una fortissima esplosione ha scosso pochi minuti fa a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie...

Negozio in fiamme a Roma - Palazzo evacuato : Incendio in un Negozio di calzature al piano di terra di una palazzina di sei piani in via Giuseppe Sirtori in zona Portuense a Roma, VIDEO ,. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...

Palazzo in fiamme nel torinese : tre bambini salvati dai carabinieri : Tre bambini che insieme alla loro madre si erano rifugiati su un balcone per sfuggire all’incendio di una palazzina sono stati salvati dai carabinieri. Due dei militari sono rimasti intossicati. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri a Carmagnola, in provincia di Torino, in uno stabile di proprieta’ comunale in uso a famiglie disagiate. Le fiamme, secondo i primi rilevamenti, si erano scatenate al piano terra, dove erano ...

Entra nel Palazzo per cercare dispersi - pompiere muore eroicamente tra le fiamme : Il 36enne Christopher Roy è rimasto bloccato a sua volta dal rogo è ed è deceduto tra le fiamme in attesa che i colleghi spegnessero l'incendio divampato dietro di lui e lo raggiungessero.Continua a leggere