Internet e giovani | 7 under14 su 10 iscritti ai social | quasi la metà con profilo falso

(Di martedì 5 febbraio 2019) Si iscrivono ainetwork senza chiedere l’autorizzazione ai genitori pur avendo meno di 14 anni. Non si pongono problemi sul “consenso al trattamento dei dati personali”. Quattro su dieci hanno unper controllare altre persone in Rete ma quando sono in famiglia lasciano perdere il cellulare. All’indomani del quindicesimo compleanno di Facebook, in occasione del SaferDay, la giornata mondiale per la sicurezza online istituita e promossa dalla Commissione Europea, il consorzio Miur Generazioni Connesse e, in particolare, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma e il portale Skuola.net hanno presentato stamattina a Milano i risultati di un’indagine effettuata su circa 5.900 adolescenti.Il primo dato che balza all’occhio e che fa pensare a quanto siano vane le regole stabilite dall’Unione Europea è che sette ...